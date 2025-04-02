BZ: поведение Бербок вызывает насмешки и показывает слабость Германии

Реакция России на слова Бербок вызвала тревогу в Германии
Анналена Бербок. Фото: Martin Kraft / wikimedia.org
Благодаря политике министра Берлин потерял геополитический вес

Резкие слова Бербок в адрес России или ее моральные призывы к "общности ценностей" привели к тому, что незападный мир смеется над Германией. В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых частях Глобального Юга недавний визит министра в Киев выглядит как акт неповиновения США со стороны страны, которая отказывается признавать свою слабость, пишет Berliner Zeitung.

По мнению журналистов, при Бербок Берлин потерял статус значимого игрока в глобальной политике. Вместо этого она стала политическим символом, который скорее старается создать видимость принятия важных решений, чем в действительности оказывать какое-либо влияние на ситуацию.

"Одиннадцать поездок на Украину – рекорд, который мог бы быть впечатляющим, если бы не отрезвляющий вывод: Анналена Бербок, главный дипломат Германии на протяжении последних трех лет, много говорила, много путешествовала, но в конечном итоге добилась очень немногого", – указано в статье.

Обозреватели полагают, что из-за подобной политики Германия вошла в список стран-аутсайдеров, которые ничего не решают по украинскому вопросу и не воспринимаются серьезно как партнерами, так и Россией, что вызывает большую тревогу в стране.

Ранее Бербок рассказала о сексуальных домогательствах мужчин.

Источник: Berliner Zeitung

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