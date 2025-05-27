Премьер Грузии Кохибадзе отреагировал на инцидент с флагом России

Скандал в Грузии из-за флага России: власти прервали молчание
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В Тбилиси остались недовольны случившемся

Грузинский певец Эрекле Гецадзе во время недавнего фестиваля в Тбилиси устроил провокацию с российским флагом. Артист положил его в пакет и сделал вид, будто бы справляет на него нужду. Инцидент спровоцировал начало международного скандала.

В российском МИД, комментируя случившееся, указали, что когда мужчина не может работать мозгами, ему приходится задействовать другие органы. Депутат Милонов грузинские власти принять против Гецадзе какие-то меры, а Бастрыкин поручил возобновить против знаменитости уголовное дело.

Выходку скандального артиста оценил и глава правительства Грузии Ираклий Кохибадзе. Он отметил, что ни один уважающий себя грузин не должен обходиться таким образом с государственным флагом, чьей бы стране он не принадлежал.

"Когда ты выступаешь перед несколькими тысячами человек и делаешь такое, это не соответствует грузинской культуре. Это попросту бескультурье", – сказал он.

Гецадзе регулярно выступал с критикой в адрес России. Еще в 2016 году он возмущался, что русские могут спокойно въезжать в Грузию. Также он регулярно публикует антироссийские публикации в Сети.

Источник: Спутник. Грузия

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