Daily Mail: в Британии боятся, что Россия может затмить Солнце

Англичане опасаются, что Москва может спровоцировать хаос внутри страны

Британские министры получили предупреждение, что Россия может задействовать новый тип оружия, который посеет настоящую панику в стране. Как пишет Daily Mail, российские военные будут способны "затмить Солнце", организовав настоящее стихийное бедствие.

По сообщениям журналистов, сейчас в Лондоне нарастает опасение, что Москва способна использовать технологию солнечной энергетики для отражения света от Земли обратно в космос. Изначально технология была задумана для борьбы с изменениями климата, но эксперты полагают, что некоторые страны могут серьезно ею злоупотребить.

"Россия Владимира Путина все больше расширяет использование методов гибридной войны. Геоинженерия может рассматриваться как подходящий вариант из-за ее относительной доступности" и возможности ее реализации", – заявляют эксперты.

Они утверждают, что подобная тактика создаст хаос и раздор, заставив другие страны сосредоточиться на собственных проблемах.

Ранее Мария Захарова шуткой описала план Британии в случае войны с Россией.