Daily Mail: в Британии боятся, что Россия может затмить Солнце

Британия пришла в ужас из-за "нового оружия" России
Фото: unsplash.com
Англичане опасаются, что Москва может спровоцировать хаос внутри страны

Британские министры получили предупреждение, что Россия может задействовать новый тип оружия, который посеет настоящую панику в стране. Как пишет Daily Mail, российские военные будут способны "затмить Солнце", организовав настоящее стихийное бедствие.

По сообщениям журналистов, сейчас в Лондоне нарастает опасение, что Москва способна использовать технологию солнечной энергетики для отражения света от Земли обратно в космос. Изначально технология была задумана для борьбы с изменениями климата, но эксперты полагают, что некоторые страны могут серьезно ею злоупотребить.

"Россия Владимира Путина все больше расширяет использование методов гибридной войны. Геоинженерия может рассматриваться как подходящий вариант из-за ее относительной доступности" и возможности ее реализации", – заявляют эксперты.

Они утверждают, что подобная тактика создаст хаос и раздор, заставив другие страны сосредоточиться на собственных проблемах. 

Ранее Мария Захарова шуткой описала план Британии в случае войны с Россией.

Источник: Daily Mail

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