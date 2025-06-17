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Британские министры получили предупреждение, что Россия может задействовать новый тип оружия, который посеет настоящую панику в стране. Как пишет Daily Mail, российские военные будут способны "затмить Солнце", организовав настоящее стихийное бедствие.
По сообщениям журналистов, сейчас в Лондоне нарастает опасение, что Москва способна использовать технологию солнечной энергетики для отражения света от Земли обратно в космос. Изначально технология была задумана для борьбы с изменениями климата, но эксперты полагают, что некоторые страны могут серьезно ею злоупотребить.
"Россия Владимира Путина все больше расширяет использование методов гибридной войны. Геоинженерия может рассматриваться как подходящий вариант из-за ее относительной доступности" и возможности ее реализации", – заявляют эксперты.
Они утверждают, что подобная тактика создаст хаос и раздор, заставив другие страны сосредоточиться на собственных проблемах.
Ранее Мария Захарова шуткой описала план Британии в случае войны с Россией.
Обстановка продолжает стремительно обостряться