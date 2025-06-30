Глава МД Армении призвал Россию не вмешиваться в дела страны

Глава МИД Армении публично нахамил Лаврову
Фото: Estonian Foreign Ministry / wikimedia.org
Политик сделал резкое заявление в присутствии чиновницы из Европы

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал недавнее заявление Сергея Лаврова о массовых задержаниях в республике. Во время пресс-конференции перед журналистами и в присутствии главы европейской дипломатии Кайи Каллас в Ереване он не только призвал Россию прекратить вмешательство во внутренние дела страны, но и дерзко высказался о российском дипломате.

Мирзоян язвительно отметил, что до встречи с сотрудниками СМИ успел ознакомиться с комментарием "любимого коллеги" Сергея Лаврова. Он утверждает, что глава МИД РФ обладает неверной информацией – в действительности армянские власти не ведут какой-либо борьбы против представителей церкви. По его словам, ситуация обстоит иначе – несколько церковных деятелей занялись политикой, в том числе – готовили госпереворот.

"Это касается процесса и внутреннего дела Армении. Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела Армении... Чиновники, парламентарии, эксперты РФ должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда больше не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела", – сказал политик.

Ранее во время своего комментария Сергей Лавров отметил, что задержания оппозиционеров – внутреннее дело Армении, но при этом подчеркнул, что нападки на церковь вызывают беспокойство российской стороны. 

До этого ситуацию по поводу ситуации в республике высказался Филипп Киркроров, который призвал освободить его друга Самвела Карапетяна.

Источник: РБК

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