Глава НАТО Рютте язвительно высказался о Лаврове

Чиновник заявил, что за несколько лет российский дипломат не сказал ничего полезного

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте перешел на публичные оскорбления, отвечая на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, что расширение бюджета НАТО приведет к краху. Он заявил, что не стоит обращать внимания на слова дипломата.

"Лавров – министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не уделяйте господину Лаврову много внимания", – заявил чиновник.

Подобное язвительное высказывание Рютте сделал после того, как Сергей Лавров в марте назвал его "смешным" и "жалким" из-за просьбы к Дональду Трампу "не впутывать НАТО в тему Гренландии".

До этого глава МИД России указал, что принятое ранее на саммите в Гааге решение увеличить расходы на оборону стран НАТО приведет к краху альянса, и западным странам нужно руководствоваться здравым смыслом.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский поддел генсека НАТО Рютте, указав, что готов подарить ему российский учебник по истории за шестой класс, поскольку благодаря нему западный политик сможет узнать много нового.