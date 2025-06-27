Мединский заявил о готовности обсудить с Рютте Малороссию и Войско Запорожское

Политик пошутил над историческими знаниями главы Североатлантического альянса

Помощник российского президента Владимир Мединский в недавнем интервью подколол генсека НАТО Марка Рютте. Он заявил, что был бы готов отправить чиновнику российский учебник по истории за шестой класс, но полагает, что тот его не прочитает. Политик отметил, что поэтому прибережет подарок для школьников, которых важно обучать истории родного отечества.

При этом Мединский указал, что не против провести историческую беседу с Рютте, если возникнет такая необходимость. По его словам, он бы поднял темы Малороссии и Войска Запорожского.

"Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он, наверняка, мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии", – заявил чиновник.

Также Мединский вспомнил, как у него однажды состоялся спор с министром образования, культуры и науки Нидерландов Эппо Брюинсом по поводу коллекции предпринимателя Франца Кенигса. Тогда голландцы требовали, чтобы Россия вернула предметы искусства, которые миллионер продал Рейху, а после они достались СССР в качестве победного наследия. Помощник главы РФ подчеркнул, что четко аргументировал свой отказ перед политиком, и больше страны к этому вопросу не возвращались.

Ранее слова Мединского вызвали возмущение в Баку. В российском МИД пришлось объяснить, что именно подразумевал чиновник.