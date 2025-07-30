Общественная палата Москвы организует наблюдение за выборами глав российских регионов

Иногородние смогут заполнить в столице электронный бюллетень

Москва окажет помощь в организации голосования на выборах губернаторов и других глав субъектов регионов России, которые пройдут 12 – 14 сентября 2025 года. Московская Общественная палата будет осуществлять наблюдение за выборами в столице. Соответствующее решение было принято на заседании ОП в среду, 30 июля.

Председатель городской Общественной палаты Вадим Ковалёв отметил, что за последние несколько лет был сформирован московский стандарт наблюдения за выборами, главными отличительными чертами которого являются абсолютная прозрачность и легитимность избирательного процесса. Своими опытом и наработками ОП Москвы поделится с коллегами из других регионов.

Кроме того, Москва организует избирательные участки, где смогут проголосовать находящиеся в столице жители других регионов. Для этого избирателям нужно будет до 8 сентября подать заявление на портале "Госуслуги", которое, в случае необходимости, можно будет отозвать. Голосование в столице будет возможно только с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ).

Ранее замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заверил, что голосование в Москве пройдет для иногородних максимально комфортно.