Вашингтон давно строит планы по смене лидеров "враждебных режимов"

Представители американской власти любят прибегать к "смене режима" в странах с "враждебным правительством", но в отношении России и Китая эту идею лучше не реализовывать, пишет The American Conservative. По заявлению журналистов, в обоих случаях эта затея окажется катастрофической.

Ранее лидеры США считали, что миссии по свержению действующей власти – это большой успех, но в итоге они не смогли извлечь из этого два ключевых урока. Первый заключается в том, что краткосрочная победа приводит к продолжительному фиаско. Это показали примеры Ливии и Украины. Второй – смена режима никогда не будет эффективна против больших стран.

"Риск включает в себя разрушительную войну, которая может сравниться по масштабам с ужасами двух мировых войн, а то и превзойти их. Тем не менее, безрассудные ястребы предаются фантазиям о смене режима как в Китайской Народной Республике (КНР), так и в России", – указано в статье.

Как отмечают обозреватели, крайне важно, чтобы США отказались от любых идей по смене власти в обеих странах, поскольку ущерб будет огромным в дипломатическом, экономическом и военном планах. По их словам, Вашингтону следует строить свой политический вектор, не мечтая поставить в обеих странах более лояльное руководство.

Ранее на Западе заговорили о резком ухудшении состояния Трампа.