Правильное питание и спорт: рядом с московскими ярмарками устроили зоны воркаута

После тренировки можно зайти за продуктами

Все больше москвичей стремятся вести здоровый образ жизни: активно проводят время на свежем воздухе, занимаются спортом, выбирают экологически чистые продукты питания. Совместить все это воедино удалось в некоторых столичных районах, где рядом с продуктовыми ярмарками организовали зоны воркаута. Теперь местные жители могут сначала посетить площадку с тренажерами, провести полноценную тренировку, а затем отправиться за покупками.

Ярмарки, где можно приобрести настоящие фермерские продукты, становятся новыми популярными местами, привлекающими внимание горожан, в том числе и поклонников спорта. Ведь там можно найти продукты, которые помогают вести здоровый образ жизни: овощи, фрукты, мед, масло, рыбу, которые каждому необходимы в ежедневном рационе. К тому же фермеры с удовольствием делятся с покупателями рецептами приготовления полезных блюд из представленных на их прилавках продуктов.

Сейчас в столице действует 56 ярмарочных площадок, которые можно посетить с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Половина из них – это круглогодичные павильоны, оснащенные современными системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Их легко узнать по голубовато-зеленым фасадам, украшенным фигурными пластинами цвета дерева в новом стиле "Волна". Они работают даже в сильные морозы.

Остальные 28 ярмарочных площадок располагаются под арочными тентами. Такие конструкции защищают посетителей от ветра и осадков. Планируется, что они будут работать до конца декабря, однако если сильные морозы ударят раньше, то эти павильоны могут закрыться до срока, то есть они будут работать по фактической погоде.

Ярмарки, которые соседствуют с площадками для воркаута, расположены по адресам: Коптевский бульвар, владение 18 (парк "Бригантина"), проезд Серебрякова, владение 14, (напротив строения 23), сквер по улице Хачатуряна (улица Хачатуряна, владение 13), Авиационная улица (владение 24) и улица Перерва (владение 52). Там можно заняться растяжкой, провести силовую или кардиотренировку, а на площадках в Коптеве, Свиблове, Отрадном и Марьине отведено место для игр в футбол и баскетбол.

Все зоны с тренажерами чистят и убирают по погоде, доступ к ним открыт для желающих в любое время.