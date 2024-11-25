Посетители кинопарка "Москино" побывали на рыцарском поединке и в обстановке коммунальной квартиры из "Покровских ворот"

Выходные в кинопарке всегда проходят незабываемо

Спектакли, тесла-шоу, постановочные съемки по мотивам известных фильмов, тематические фотосессии, познавательные экскурсии – это и многое другое смогли посетить гости кинопарка "Москино" в прошедшие выходные 23-24 ноября.

Так, на площадке "Театр Гонзаги" в субботу и воскресенье демонстрировали акробатический спектакль. Зрителей увлек и сюжет, и заворожили трюки актеров. В субботу гости также могли полюбоваться электрическим "Тесла-шоу", а в воскресенье побывать на выступления фокусников-иллюзионистов.

В кинотеатре "Москино кинопарк" в выходные показывали фильмы для зрителей всех возрастов. Юных гостей ждали яркие и добрые ленты, такие как "Огниво", "Манюня: приключения в деревне", "Мой любимый двортерьер". Горожане постарше посмотрели драму "Любовь Советского Союза", комедию "Зять", загадочный триллер "Еретик".

В декорациях "Уездный город" прошли постановочные съемки эпизодов по мотивам советского фильма "Покровские ворота". Гости могли попробовать себя в роли актеров: кто-то примерил образ лирического персонажа Хоботова, а кто-то с чувством декламировал стихи Велюрова.

Декорация "Питерский бар" превратилась в таверну "Три пескаря" из сказки о золотом ключике. Посетители исполнили роли Буратино и маленьких поварят. На площадке "Ковбойский городок" можно было ощутить себя на Диком Западе. Гости не только перевоплотились в ковбоев, но и расследовали странное дело о пропавших коровах во время одноименного квеста. В декорации "Москва 1940-х годов" все желающие сделали фотоснимки в ретростиле.

Поскольку в воскресенье, 24 ноября, отмечался День матери, посетители кинопарка "Москино" могли записать для своих близких поздравление на фоне съемочных декораций. Создать трогательный и душевный видеоролик помогал оператор, который работал на площадке.

Желающие прогулялись по территории самого большого в мире кинопарка в сопровождении экскурсовода, который грамотно объяснял, зачем нужен хромакей, в чем заключается работа художника-постановщика, из чего делают в кино кирпичи и что находится внутри декораций. Юные посетители приняли участие в развлечениях, во время которых выучили волшебные заклинания, сразились в рыцарских поединках, а также управляли погодой с помощью парашюта.