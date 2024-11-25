Самый сезон: на ярмарки выходного дня завезли грецкие орехи российского производства

Самый сезон: на ярмарки выходного дня завезли грецкие орехи российского производства
Фото: АГН Москва
При выборе нужно проверить, что ядра не горчат, а скорлупа светлая и без пятен

На московских ярмарках выходного дня представлен широкий ассортимент самых разных орехов. Сейчас пик сезона грецких орехов, и на городских ярмарках можно встретить не только импортные, но и выращенные в России. Фермеры привозят их из южных регионов страны: Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Ставрополья. Чаще всего можно найти такие сорта отечественных грецких орехов, как "аврора", "великан", "миндальный" и "десертный".

Грецкие орехи – это настоящий кладезь витаминов и других полезных веществ. Они богаты селеном, цинком, магнием и железом, витаминами E и группы B. Они также содержат жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, регулировать давление, значительно улучшают работу мозга и снижают уровень стресса.

Кроме того, грецкие орехи обладают высокой питательной ценностью и могут являться дополнительным источником белка. Это особенно важно для людей, которые по разным причинам не едят мясо.

При выборе грецких орехов нужно обращать внимание, чтобы их ядра были хрустящими и мягкими, со сладковатым маслянистым вкусом без ярко-выраженной горчинки, а скорлупа должна быть светло-коричневой и без пятен. Кроме того, специалисты говорят, что чем светлее перегородки между ядрами, тем качественнее сами орехи.

Грецкие орехи можно использовать при приготовлении мясных блюд и закусок, варенья, конфет и сиропов, различных деликатесов. В последнее время у москвичей все большую популярность набирает натуральная ореховая паста – урбеч. Кстати, полезны не только ядра. Листья, скорлупу и перегородки орехов можно использовать для изготовления "народных" лекарственных средств, которыми спасались еще наши предки.

Московские ярмарки – это возможность для горожан найти качественные фермерские продукты в шаговой доступности от дома. Сейчас в столице работает 56 ярмарок выходного дня. Они расположены около остановок городского транспорта и жилых домов и работают с 08:00 до 20:00. Часть из них всесезонные, часть – закроются на время зимних холодов. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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