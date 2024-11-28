В новом сезоне фестиваля "Московское чаепитие" запланировано более 340 мероприятий

Гостей ждут на дегустацию чая, интерактивные спектакли, ледовые шоу

Фестиваль "Московское чаепитие" открывает новый сезон. Он продлится с 1 декабря по 28 февраля и подарит гостям множество интересных событий. Чайные дегустации, спектакли на льду, музыкальные и театрализованные интерактивы – более 340 мероприятий подготовили организаторы для жителей столицы и туристов этой зимой.

Флагманской площадкой фестиваля как всегда станет Тверская площадь. Здесь можно будет посмотреть выступления артистов и попробовать новогодний купаж чая "Москва", заваренного в самоваре. В состав напитка входят кубики карамели, белый шоколад, лепестки дикого шафрана – идеальное сочетание для прогулок по зимней столице.

Площадки фестиваля появятся также в старинных усадьбах, в Парке Горького, саду "Эрмитаж", на ВДНХ, в парке "Сокольники" и других популярных общественных местах. Таким образом "Московское чаепитие" объединится с другими городскими фестивалями и сможет предложить гостям уникальные программы.

Например, в столичных усадьбах для посетителей подготовили театрализованный интерактив "Чаепитие с графиней". Москвичи и туристы смогут побывать в гостях у московской аристократии XIX века и совершить прогулку по старинным особнякам в сопровождении актеров в исторических костюмах.

На ледовых площадках запланированы представления с участием фигуристов и акробатов. В основу сюжета постановок легли три романтические истории, объединенные темой московских традиций гостеприимства. После каждого мероприятия все желающие смогут прокатиться на коньках вместе с артистами и выпить чашечку горячего чая "Москва" вместе с "Московской плюшкой".

Подробная программа фестиваля опубликована в специальном разделе городского туристического сервиса Russpass.

Фестиваль "Московское чаепитие" является частью масштабного проекта "Зима в Москве", который пройдет с 1 декабря по 28 февраля. Он объединит все сезонные занятия на свежем воздухе, в городских учреждениях культуры и спорта, а также крупнейшие фестивали. В общей сложности будет работать более 1,9 тысячи площадок в разных районах столицы.