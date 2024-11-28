Зрители увидят масштабную театрализованную постановку, основанную на исторических событиях

Кинопарк "Москино" не перестает радовать и удивлять посетителей разнообразными мероприятиями. Много интересного гостей ждет и в декабре. Так, 21 декабря там состоится премьера грандиозной постановки Эдуарда Боякова "Соборная площадь", основанной на событиях XVII века.

В основе истории – победа русского войска во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским над польскими интервентами и конце Смутного времени. В постановке заняты 50 актеров, в том числе Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Владимир Стеклов, Эдуард Флеров, Михаил Мамаев, Глеб Пускепалис, Эвклид Кюрдзидис, актрисы Анна Большова, Ирина Линдт, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Юлия Такшина, Дина Корзун, Александра Ребенок и другие. Режиссером и продюсером иммерсивного мультимедийного шоу является художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков.

Спектакль, рассказывающий об одном из важнейших этапов становления нашей страны, создан специально для гостей кинопарка "Москино" и предназначен для семейного просмотра: история будет понятна и полезна даже детям.

По сюжету главная героиня – современная девочка Мотя - предлагает зрителям в окружении кинодекораций совершить переход в другую эпоху. Выбрав трех помощников из зала, она сначала переносится в Смутное время, а потом перемещается по разным эпохам и городам, открывая страницы истории России.

Представление объединяет несколько жанров. Здесь есть элементы театра и кино, трехмерные видеопроекции и каскадерские трюки, танцы, вокальные номера и огненное шоу. Местом показа первой, 30-минутной иммерсивной части шоу станет комплекс декораций кинопарка "Москино" "Соборная площадь Москвы". Вторая получасовая часть спектакля будет идти в специально построенном шатре.

Авторы проекта поделятся со зрителями разных возрастов любовью к отечественной истории, знание которой дает возможность лучше понимать современность. В группу сценаристов шоу входят известный драматург Алексей Зензинов и народный артист России Валентин Клементьев. Актерский состав шоу сформирован по принципу ротации звезд: в каждом показе наряду с молодыми артистами в одной из ключевых ролей всегда выступает известный артист театра и кино.

Увидеть постановку "Соборная площадь" можно будет каждые выходные с 21 декабря и ежедневно на школьных зимних каникулах.