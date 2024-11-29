Проект "Москва - на волне" расширил знание москвичей о рыбе и морепродуктах

За год работы проект подтвердил свою востребованность у горожан

В ноябре прошлого года в столице произошло знаковое событие: в районе Косино-Ухтомский появился первый уникальный рыбный рынок "Москва – на волне". Проект оказался столь востребованным у москвичей, что этой осенью в городе открыли второй филиал рынка в районе Митино. Появление этих площадок стало важным шагом в программе популяризации потребления отечественной рыбы в столице, ведь сюда доставляют более 600 позиций рыбы, рыбо– и морепродуктов из 13 морей и трех океанов, омывающих берега нашей страны. Вся продукция свежая, вкусная и очень полезная.

За год существования проекта "Москва – на волне" на стол горожан попало отсюда около 800 тонн продукции. Причем не обязательно брать сырую рыбу для готовки домой. Те, кого смущает специфический запах, могут попросить бесплатно приготовить любой продукт прямо здесь на открытой кухне. Это также удобно, когда хочется перекусить на месте или взять свежайший, приготовленный буквально на глазах деликатес по дороге в гости.

Еще одним несомненным достоинством рынка посетители называют возможность попробовать на фудкорте интересные блюда, приготовленные из необычных и редких морепродуктов. Здесь же можно посмотреть выступления артистов и шеф-поваров. А для детей проводят кулинарные мастер-классы. За время существования проекта на обеих площадках смогли попрактиковаться 10 тысяч юных поваров.

Если позволяет логистика, рыбу и морепродукты сюда привозят в охлажденном, а не замороженном виде. При этом рынки оснащены ветеринарной лабораторией, где специалисты столичного Комитета по ветеринарии проводят все необходимые исследования поступающей продукции.

Жителям мегаполиса настолько понравился концепт "Москвы – на волне", что за минувший год география проекта значительно расширилась. Теперь проект представлен не только двумя крупными рынками: продукцию под брендом "Москва – на волне" можно найти и на московских ярмарках, а также в магазинах крупной розничной сети.

Специалисты подчеркивают: содержание достаточного количества рыбы в рационе необходимо для поддержания здоровье и высокого качества жизни.