Мосгорнаследие подготовило специальные экскурсии для проекта "Зима в Москве"

Мосгорнаследие подготовило специальные экскурсии для проекта "Зима в Москве"
Фото: О. Сосницкого/ Mos.ru
Технологии виртуальной реальности сделают знакомство с историей и архитектурой зимней столицы еще более увлекательным

Мосгорнаследие подготовило более ста экскурсий по зимней столице. Они пройдут в рамках проекта "Зима в Москве", стартующем 1 декабря. Горожане и туристы смогут посетить объекты культурного наследия в сопровождении профессиональных гидов. 

Экскурсия "Путешествие во времени: Малороссийское подворье" позволит окунуться в атмосферу XVII–XVIII веков. В уникальном историческом комплексе в 1880–1910-е годы находились Елизаветинская женская гимназия, рукодельное училище, аптека, типография с магазином, а на третьем этаже – церковь. В 2021 году здание отреставрировали, и теперь оно украшает Москву.

Еще один маршрут позволит познакомиться с доходными домами, парадными и проходными дворами Мясницкой слободы. Участники рассмотрят архитектуру и причудливое убранство зданий, посетят внутренние дворики на улице Чаплыгина и заглянут в парадные подъезды доходных домов, скрытые от глаз прохожих.

Часть маршрутов посвящена архитектору Федору Шехтелю, 165 лет со дня рождения которого исполнилось в 2024 году. Общественные здания, производственные корпуса, частные особняки – многие его творения являются настоящим украшением Москвы. Так, на экскурсии "Федор Шехтель. Перекрестки судьбы" участники смогут не только полюбоваться творениями снаружи, но и при помощи VR-очков заглянуть внутрь. Кроме того, участники попадут в гости к самому Федору Шехтелю. Они изучат два дома, которые архитектор строил для себя и своей семьи, и с помощью VR-очков увидят их интерьеры.

Маршрут "Весь мир – театр Федора Шехтеля" познакомит экскурсантов с особенностями работы архитектора. Ведь он создавал не только сами здания, но и продумывал оформление интерьеров. Затейливые дверные ручки, необычная мебель, удивительные оконные переплеты – все это можно рассмотреть в деталях благодаря VR-очкам. Особенно интересны с этой точки зрения особняки Смирнова и Рябушинского, а также легендарный особняк Зинаиды Морозовой.

Некоторые экскурсионные маршруты разработаны с учетом новогодней тематики, чтобы погрузить участников в атмосферу праздника. Узнать подробнее о  запланированных прогулках можно на сайте проекта "Зима в Москве". 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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