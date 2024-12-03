"Зима в Москве": где в столице можно встретить Деда Мороза

В декабре новогодний волшебник будет путешествовать по московским паркам

С 1 декабря в столице начался масштабный проект "Зима в Москве", объединивший все сезонные городские развлечения. Москвичей и туристов приглашают покататься на коньках и тюбах, посмотреть ледовые шоу, согреться чаем с горячими плюшками и, конечно, встретиться с Дедом Морозом. Увидеть главного зимнего волшебника по выходным можно в столичных парках.

В субботу, 7 декабря, Дед Мороз появится в Бабушкинском парке. С утра тут всех ждут на интерактивный мастер-класс "Почта Деда Мороза". Вместе с Эльфом, Снеговиком и Снегурочкой юные гости смогут составить письма Дедушке Морозу, рассказать о своих планах и заветных мечтах.

14 декабря новогодний волшебник посетит парк "У Джамгаровского пруда". Там состоится квест "Часы Деда Мороза. В поисках затерянного времени". Участникам предстоит вместе с аниматорами найти все цифры для часов, отсчитывающих время до Нового года, чтобы спасти праздник.

В ту же субботу Дед Мороз приедет в Перовский парк. Здесь посетителей ждет еще один волшебный квест. Участники получат часть специальной карты. Их задача – найти остальные части карты, выполнить задания и познакомиться со сказочными персонажами.

Встретить Деда Мороза 14 декабря можно будет и в "Сокольниках". На Фонтанной площади парка во второй половине дня пройдет веселая программа. Запланированы подвижные игры, викторина с призами и мастер-классы по созданию новогодних открыток, снежинок и елочных украшений.

В четверг, 19 декабря, на катке и детской площадке в саду имени Баумана с 13:00 Дед Мороз вместе со Снегурочкой будут водить веселый хоровод, загадывать загадки, играть с детьми и дарить подарки. В пятницу, 20 декабря, интерактивную программу "Дед Мороз со Снегурочкой" покажут в Гончаровском парке.

В субботу, 21 декабря, в парке "Северное Тушино" и в воскресенье, 22 декабря, в парке Дружбы ожидается анимационная программа "Встреча с Дедом Морозом и помощниками". Детям предстоит выполнить несколько заданий, за которые они получат подарки.

28 декабря главного новогоднего волшебника и его внучку можно встретить в парке "Фили" и в парке 50-летия Октября. В последнее воскресенье уходящего года, 29 декабря, Дед Мороз приедет к посетителям парка "Красная Пресня".

Подробную информацию можно найти на сайте проекта "Зима в Москве".