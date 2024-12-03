Лучший рецепт салата "Оливье" назовут москвичи

Голосование открыто на портале "Активный гражданин"

Наступил декабрь, а значит, пора готовиться к Новому году: украшать дом, наряжать елку, выбирать подарки, продумывать меню. На новогоднем столе большинства москвичей традиционно бывают холодец, бутерброды с икрой и разнообразные салаты: "Селедка под шубой", "Крабовый", "Мимоза" и, конечно, "Оливье". Рецепты у многих свои, выверенные годами, и хозяйки готовы спорить до хрипоты, доказывая, можно ли брать в качестве мясной основы курицу и в какой последовательности собирать слои "шубы".

Приготовить "самый московский" салат поможет голосование на платформе "Активный гражданин".

В первую очередь, участникам предлагается решить, что варить для оливье: говядину, курицу, индейку, язык или просто порезать вареную колбасу.

Затем пользователи могут выбрать, как должны чередоваться слои "Селедки под шубой" и что класть в самый низ – картошку или сразу селедку.

Рыбный салат "Мимоза" не вызывает споров только по поводу украшения сверху крошкой из вареных желтков. А вот из каких консервов лучше его делать в принципе – горбуши, трески, тунца или, вообще, скумбрии – единого мнения нет.

В салат из крабовых палочек раньше многие добавляли сваренный рассыпчатый рис. Но в последнее время хозяйки все чаще отказываются от этого ингредиента. Участники голосования могут отметить, какие продукты они берут для "Крабового" салата сегодня.

Еще один спорный момент: как готовить холодец, добавлять ли в него желатин для "устойчивости" или стараться сварить такой крепкий бульон, чтобы он без всяких добавок держал форму и не таял на тарелке даже рядом с горячим картофелем.

Кроме того, участники голосования могут повлиять на рецепт нового фирменного московского "морского" салата "Оливье" – быть ли ему с осетром, креветками, кальмаром, крабом, гребешком или слабосоленым лососем. Самый популярный вариант будет представлен на рыбных рынках "Москва – на волне" в Косино-Ухтомском районе и Митине с 25 декабря по 5 января.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зарегистрироваться в проекте с помощью учетной записи на портале mos.ru.