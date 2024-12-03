Лучший рецепт салата "Оливье" назовут москвичи

Лучший рецепт салата "Оливье" назовут москвичи
Фото: mos.ru
Голосование открыто на портале "Активный гражданин"

Наступил декабрь, а значит, пора готовиться к Новому году: украшать дом, наряжать елку, выбирать подарки, продумывать меню. На новогоднем столе большинства москвичей традиционно бывают холодец, бутерброды с икрой и разнообразные салаты: "Селедка под шубой", "Крабовый", "Мимоза" и, конечно, "Оливье". Рецепты у многих свои, выверенные годами, и хозяйки готовы спорить до хрипоты, доказывая, можно ли брать в качестве мясной основы курицу и в какой последовательности собирать слои "шубы".

Приготовить "самый московский" салат поможет голосование на платформе "Активный гражданин".

В первую очередь, участникам предлагается решить, что варить для оливье: говядину, курицу, индейку, язык или просто порезать вареную колбасу.

Затем пользователи могут выбрать, как должны чередоваться слои "Селедки под шубой" и что класть в самый низ – картошку или сразу селедку.

Рыбный салат "Мимоза" не вызывает споров только по поводу украшения сверху крошкой из вареных желтков. А вот из каких консервов лучше его делать в принципе – горбуши, трески, тунца или, вообще, скумбрии – единого мнения нет.

В салат из крабовых палочек раньше многие добавляли сваренный рассыпчатый рис. Но в последнее время хозяйки все чаще отказываются от этого ингредиента. Участники голосования могут отметить, какие продукты они берут для "Крабового" салата сегодня.

Еще один спорный момент: как готовить холодец, добавлять ли в него желатин для "устойчивости" или стараться сварить такой крепкий бульон, чтобы он без всяких добавок держал форму и не таял на тарелке даже рядом с горячим картофелем.

Кроме того, участники голосования могут повлиять на рецепт нового фирменного московского "морского" салата "Оливье" – быть ли ему с осетром, креветками, кальмаром, крабом, гребешком или слабосоленым лососем. Самый популярный вариант будет представлен на рыбных рынках "Москва – на волне" в Косино-Ухтомском районе и Митине с 25 декабря по 5 января.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зарегистрироваться в проекте с помощью учетной записи на портале mos.ru. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Война России и Британии: в Лондоне обозначили срок

Разговоры о прямом противостоянии звучат все громче

Серийный выпуск: Киев припугнул армию России новым супероружием

ВСУ продолжают совершенствоваться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей