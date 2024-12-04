Спортивно-музыкальный фестиваль состоится 21 декабря на Воробьевых горах

Спортивно-музыкальный фестиваль состоится 21 декабря на Воробьевых горах
mos.ru
Днем на склонах можно будет взять уроки мастерства и покататься на скорость, а вечером - остаться на концерт

На календаре – зима, а значит, в столице стартовал масштабный проект "Зима в Москве". Как и "Лето в Москве", зимний проект объединил все сезонные развлечения с 1 декабря до 28 февраля. Горожане и туристы смогут совершить "Путешествие в Рождество", вспомнить традиции, согреться чаем с ароматными плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, отправить письмо Дедушке Морозу и сделать еще много всего интересного, полезного, приятного, хорошего.

В третью субботу месяца, 21 декабря, в рамках проекта "Зима в Москве" в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы" пройдет спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом".

На территории организуют комфортные зоны для отдыха и развлечений детей и взрослых. Все желающие смогут бесплатно покататься на склоне или поучаствовать в любительских соревнованиях на скорость. Возраст участников – не менее семи лет. Единственное условие: зарегистрироваться заранее.

На Аллее спортивной славы будет организован кёрлинг. Опытные инструкторы объяснят все тонкости этого олимпийского вида спорта, поэтому получить удовольствие от игры смогут как новички, так и те, кто уже умеет бросать камни.

Знаменитый сноубордист, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов и многократная чемпионка России по горнолыжному спорту Виталина Гирина проведут открытые уроки для посетителей любого уровня подготовки, на которых раскроют секреты мастерства. Принять участие в активностях можно как со своим оборудованием, так и воспользовавшись сервисом проката.

Кроме того, все гости праздника в течение дня могут поучаствовать в создании гигантского шарфа с символикой Московского спорта, который будет "согревать" ратрак.

Специально подобранное музыкальное сопровождение создаст особое бодрое спортивно-праздничное настроение. Весь день на склоне будут звучать диджейские сеты, а кульминацией вечера станет выступление популярной музыкальной группы Cream Soda. Концертная площадка будет организована на средней станции Московской канатной дороги "Новая Лига".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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