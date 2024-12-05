Москвичи выбрали талисман рыбного рынка "Москва - на волне" в Митине

Москвичи выбрали талисман рыбного рынка "Москва - на волне" в Митине
Фото: mos.ru
Голосование проходило на платформе "Активный гражданин"

Талисманом рыбного рынка "Москва – на волне", расположенного в районе Митино, станет краб по имени Тихон. Такое решение принято большинством горожан: свое мнение москвичи высказывали при помощи голосования, организованного на платформе "Активный гражданин".

Посетители рыбного рынка "Москва – на волне" в Митине хорошо знают скульптуру большого золотого краба, установленную в входа. Теперь он будет изображен на стикерпаке и станет сообщать горожанам все "рыбные" новости в телеграм-канале "Московские ярмарки", а также станет талисманом площадки.

Москвичам предстояло выбрать ему имя. По результатам опроса, в котором приняли участие более 268 тысяч жителей столицы, краб станет Тихоном. Так решили 32% голосовавших. Именно яркий образ веселого краба Тихона, предложенный организаторами, появится на стикерпаке.

Краб Валерий с задорной улыбкой и в матросской бескозырке понравился 24% опрошенных. Краба-повара Емельяна в фартуке и колпаке поддержали 15% "активных граждан".

А вот крабы в женских образах москвичам не понравились. Лучезарная Аврора, милая Злата, модница Анфиса и Варвара в розовом костюмчике получили менее 10% поддержки.

В столице работают два рыбных рынка "Москва – на волне" – в Косино-Ухтомском и Митине. Вторая площадка появилась позже, зато получила приставку "мега", поскольку занимает площадь свыше четырех тысяч квадратных метров. Посетители тут могут найти большой ассортимент свежайшей рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей. Здесь также организованы площадки для мастер-классов, где можно научиться готовить деликатесы, и открытая кухня, сотрудников которой можно попросить приготовить на месте любое блюдо из рыбы, краба и т.п., чтобы не возиться дома с ужином.

Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. За это время на платформе провели более 6,8 тыс. голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами в ходе общегородского опроса.

Сейчас москвичи, зарегистрированные на платформе "Активный гражданин", решают, как назвать трех малайских медвежат – обитателей Московского зоопарка.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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