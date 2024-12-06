Московские плюшки появились на площадках проекта "Зима в Москве"

Посетителям предлагается четыре вкуса на выбор

В прошлых сезонах жители и гости столицы уже попробовали московский чай и даже выбрали самый популярный купаж, а сейчас в рамках проекта "Зима в Москве" желающим предлагаются легендарные московские плюшки. Сдобная выпечка в четырех вариантах будет представлена на площадках проекта до 28 февраля. Уже сейчас их можно попробовать на Тверской площади и площади Революции, а в течение декабря сладкие булочки узнаваемой формы можно будет найти на улицах и фестивальных площадках по всему городу.

Московскую плюшку в 1905 году придумал кондитер Николай Маслов. Именно он впервые описал легендарную форму булочки – в виде сердца. Знакомый всем финальный ГОСТ разработали в 1989 году, в нем четко прописаны все требования к сдобе, в том числе внешний вид, вес и классическая сахарная посыпка.

Современные кондитеры специально для проекта "Зима в Москве" отошли от классического рецепта и, помимо плюшки с сахарной корочкой, предложили три новых вкуса: с изюмом, маком и корицей. Для теста они использовали много сдобы и ванили.

На площадках фестиваля "Московское чаепитие", в том числе флагманской, расположенной на Тверской площади, московскую плюшку можно попробовать с горячим чаем из настоящего самовара.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля, в том числе крупнейшие зимние фестивали столицы: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Город света", "Снег и лед в Москве" и многие другие. Горожане и туристы могут покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, отправить письмо Деду Морозу и сами стать волшебниками, исполнив желание ребенка с "доброй елки".

Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу - будет открыто более 1,9 тысячи площадок, организованы гуляния, состязания и мастер-классы для детей и взрослых в разных районах Москвы. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.