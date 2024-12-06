Московские плюшки появились на площадках проекта "Зима в Москве"

Московские плюшки появились на площадках проекта "Зима в Москве"
Фото: mos.ru
Посетителям предлагается четыре вкуса на выбор

В прошлых сезонах жители и гости столицы уже попробовали московский чай и даже выбрали самый популярный купаж, а сейчас в рамках проекта "Зима в Москве" желающим предлагаются легендарные московские плюшки. Сдобная выпечка в четырех вариантах будет представлена на площадках проекта до 28 февраля. Уже сейчас их можно попробовать на Тверской площади и площади Революции, а в течение декабря сладкие булочки узнаваемой формы можно будет найти на улицах и фестивальных площадках по всему городу.

Московскую плюшку в 1905 году придумал кондитер Николай Маслов. Именно он впервые описал легендарную форму булочки – в виде сердца. Знакомый всем финальный ГОСТ разработали в 1989 году, в нем четко прописаны все требования к сдобе, в том числе внешний вид, вес и классическая сахарная посыпка.

Современные кондитеры специально для проекта "Зима в Москве" отошли от классического рецепта и, помимо плюшки с сахарной корочкой, предложили три новых вкуса: с изюмом, маком и корицей. Для теста они использовали много сдобы и ванили.

На площадках фестиваля "Московское чаепитие", в том числе флагманской, расположенной на Тверской площади, московскую плюшку можно попробовать с горячим чаем из настоящего самовара.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля, в том числе крупнейшие зимние фестивали столицы: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Город света", "Снег и лед в Москве" и многие другие. Горожане и туристы могут покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, отправить письмо Деду Морозу и сами стать волшебниками, исполнив желание ребенка с "доброй елки".

Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу - будет открыто более 1,9 тысячи площадок, организованы гуляния, состязания и мастер-классы для детей и взрослых в разных районах Москвы. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Путин принял жесткое решение по "Орешнику" и обозначил срок

Уникальная система держит в страхе весь мир

"Последнее оскорбление": в США нашли причину отправить Байдена в тюрьму

Поведение американского лидера переходит все границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей