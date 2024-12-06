Новогодний купаж чая могут попробовать посетители фестиваля "Московское чаепитие"

Горячий напиток из самовара наливают на Тверской площади

Попробовать новогодний купаж чая, созданный специально к новому сезону фестиваля "Московское чаепитие" могут москвичи и гости столицы по выходным с 16:00 до 17:00 мск на флагманской площадке мероприятия, разместившейся на Тверской площади вокруг памятника Юрию Долгорукому.

Минувшим летом горожане выбирали особый купаж чая "Москва", голосуя за наиболее понравившийся напиток на платформе "Активный гражданин". Купаж, набравший больше всего голосов активных жителей столицы, стал новым сувениром нашего города. А сейчас горожане и туристы могут попробовать особый новогодний купаж. Его заваривают в самоваре на флагманской площадке на Тверской площади и бесплатно угощают всех желающих в определенные часы по выходным.

Купаж был разработан специально для столичной зимы, его создатели старались подобрать самые новогодние ингредиенты: кубики карамели, белый шоколад и дикий шафран, который дает благородный темно-красный цвет и оттеняет карамельно-шоколадный букет легкой горчинкой.

Праздничный купаж великолепно сочетается с десертами, в том числе со знаменитой московской плюшкой. Легендарная сдоба появилась в Москве 200 лет назад, а сейчас ее предлагают посетителям в рамках проекта "Зима в Москве". Помимо классической плюшки, посыпанной сверху сахаром, кондитеры разработали рецепты с изюмом, маком и корицей. Попробовать аппетитную сдобу можно на площадках фестиваля "Московское чаепитие", а также других праздничных площадках в городе.

Проект "Зима в Москве" объединил все сезонные мероприятия в столице, включая традиционное "Путешествие в Рождество", "Снег и лед", "Город света" и другие любимые москвичами и туристами мероприятия. Любители активного отдыха могут покататься на коньках и лыжах, в том числе взяв несколько уроков у именитых тренеров и спортсменов. Так, 21 декабря на Воробьевых горах состоится спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом". Желающие смогут посетить мастер-классы или поучаствовать в состязаниях по скоростному спуску, поиграть в керлинг, а вечером потанцевать на концерте популярной группы.