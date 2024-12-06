Посетители кинопарка "Москино" на выходных могут освоить главные специальности времен ВОВ

Посетители кинопарка "Москино" на выходных могут освоить главные специальности времен ВОВ
Фото: mos.ru
На площадке также состоится историческая реконструкция боев за Москву 1941 года

Выходные в кинопарке "Москино" всегда проходят интересно и необычно. В ближайшие субботу и воскресенье, 7 и 8 декабря, гости смогут попробовать себя в роли артиллеристов, саперов, летчиков, медиков и освоить азы других профессий, особенно востребованных в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проводятся в рамках проекта "Зима в Москве".

Два дня в период с 10:00 до 17:00 для посетителей кинопарка будут проводиться исторические и интерактивные занятия, которые помогут понять, как жили и трудились москвичи в годы Великой Отечественной войны. На территории появятся почта того времени, милиция, магазин. Каждый желающий сможет прийти в военкомат, где ему выдадут красноармейскую книжку – с октября 1941-го в такой документ заносили все сведения о военнослужащем. На площадке кинопарка, конечно, подробную анкету составлять не будут, но для гостей она станет пропуском в историю. В нее будут записывать данные о посещении мероприятий на площадке. К примеру, о прохождении курсов саперов, на которых расскажут, как обнаруживать взрывные устройства, идентифицировать их и обезвреживать.

Помимо этого, посетители кинопарка узнают о службе артиллеристов, принципах сборки и разборки стрелкового оружия и его техническом обслуживании. Во время занятий по летному делу посетители узнают больше об асах авиации в годы Великой Отечественной войны и основах пилотирования.

Гости также смогут попробовать себя в роли связиста, медика, специалиста противовоздушной обороны и стать участниками интерактивной программы, посвященной съемкам военных фильмов. В масштабных декорациях профессионалы кинематографа познакомят посетителей со съемочном процессом исторических картин.

Периодически на площадке будет звучать сводка Совинформбюро, зачитываемая голосом Юрия Левитана.

В 12:00 можно будет увидеть историческую реконструкцию одного из ключевых сражений в обороне Москвы – за подмосковный поселок Красная Поляна, а в 16:00 – другого важнейшего для контрнаступления боя у села Белый Раст.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Путин принял жесткое решение по "Орешнику" и обозначил срок

Уникальная система держит в страхе весь мир

"Последнее оскорбление": в США нашли причину отправить Байдена в тюрьму

Поведение американского лидера переходит все границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей