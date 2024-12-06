Посетители кинопарка "Москино" на выходных могут освоить главные специальности времен ВОВ

На площадке также состоится историческая реконструкция боев за Москву 1941 года

Выходные в кинопарке "Москино" всегда проходят интересно и необычно. В ближайшие субботу и воскресенье, 7 и 8 декабря, гости смогут попробовать себя в роли артиллеристов, саперов, летчиков, медиков и освоить азы других профессий, особенно востребованных в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проводятся в рамках проекта "Зима в Москве".

Два дня в период с 10:00 до 17:00 для посетителей кинопарка будут проводиться исторические и интерактивные занятия, которые помогут понять, как жили и трудились москвичи в годы Великой Отечественной войны. На территории появятся почта того времени, милиция, магазин. Каждый желающий сможет прийти в военкомат, где ему выдадут красноармейскую книжку – с октября 1941-го в такой документ заносили все сведения о военнослужащем. На площадке кинопарка, конечно, подробную анкету составлять не будут, но для гостей она станет пропуском в историю. В нее будут записывать данные о посещении мероприятий на площадке. К примеру, о прохождении курсов саперов, на которых расскажут, как обнаруживать взрывные устройства, идентифицировать их и обезвреживать.

Помимо этого, посетители кинопарка узнают о службе артиллеристов, принципах сборки и разборки стрелкового оружия и его техническом обслуживании. Во время занятий по летному делу посетители узнают больше об асах авиации в годы Великой Отечественной войны и основах пилотирования.

Гости также смогут попробовать себя в роли связиста, медика, специалиста противовоздушной обороны и стать участниками интерактивной программы, посвященной съемкам военных фильмов. В масштабных декорациях профессионалы кинематографа познакомят посетителей со съемочном процессом исторических картин.

Периодически на площадке будет звучать сводка Совинформбюро, зачитываемая голосом Юрия Левитана.

В 12:00 можно будет увидеть историческую реконструкцию одного из ключевых сражений в обороне Москвы – за подмосковный поселок Красная Поляна, а в 16:00 – другого важнейшего для контрнаступления боя у села Белый Раст.