В рамках проекта "Зима в Москве" откроется маркет "Сделано в Москве"

Свою продукцию на зимней ярмарке представят более 500 брендов

Маркет волшебства проекта "Сделано в Москве" откроется в центре столицы 20 декабря в рамках проекта "Зима в Москве". Арт-павильоны разместятся в самых популярных туристических местах: на Старом и Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, Никольской улице, Болотной площади и в Столешникове переулке. Работать маркет будет до 28 февраля со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник – выходной.

Праздничное открытие первого павильона состоится 20 декабря в районе улицы Кузнецкий Мост, напротив ЦУМа. Здесь расположатся более 80 московских дизайнеров одежды и аксессуаров для мужчин и женщин. Оформление павильона будет напоминать подарочную упаковку.

Флагманской площадкой проекта станет маркет на Болотной площади, который откроется 25 декабря. Здесь представят зимнюю одежду, детские товары, аксессуары, косметику и сувениры. Кроме того, для гостей откроется каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Его можно будет посетить бесплатно по предварительной записи в специальном разделе сайта проекта "Зима в Москве". Помимо этого, на Болотной площади сделают фуд-корт, где можно будет согреться горячими напитками, перекусить и продегустировать сладости столичных производителей. Для детей и взрослых организуют зону тематических мастер-классов.

На Тверском бульваре 24 декабря откроется поезд красоты, который объединит товары более 60 локальных брендов. Гости смогут найти здесь уходовую и декоративную косметику, новогодние украшения, декор для дома, сладости и многое другое. Каждый вагон посвятят определенной категории товаров. Кроме того, в одном из "вагонов" устроят зону бесплатных тематических мастер-классов, а в другом расположится фуд-корт, организованный совместно с фестивалем "Московское чаепитие".

Павильон "Коробка конфет" откроется на Новом Арбате. Он объединит товары более 80 московских производителей сладостей. На старом Арбате будет работать павильон "Белый шар". Свои варежки, шарфы и шапки, а также сувениры здесь представят более 60 локальных брендов.

Павильон в форме красного шара откроется в Столешникове переулке. В нем будут представлены серьги, ожерелья, часы, броши и другие украшения более 60 московских брендов. На Никольской улице расположится павильон "Коробка с игрушками". Здесь можно будет найти товары для детей более 80 столичных брендов.