Самыми популярными фруктами на ярмарках выходного дня в декабре стали мандарины

Большинство цитрусовых на столичные ярмарки привозят из южных регионов России

Почти 150 тонн мандаринов приобрели москвичи этой осенью на ярмарках выходного дня. Яркие солнечные фрукты в столицу привозят из Крыма, Дагестана, Краснодарского края и других регионов России.

Мандарины на московских ярмарках представлены во всем своем разнообразии. Чаще всего можно встретить такие сорта как "Князь Владимир", "Черноморский", "Краснодарский", "Солнечный", "Академический", "Карлик", "Миллениум" и многие другие. Их выращивают в Крыму, Дагестану, Краснодарском крае и других южных регионах.

Сотрудники ярмарок не только помогают посетителям с выбором сорта – подсказывают, какие плоды более сладкие или кислые, какие имеют наиболее плотную структуру, какие лучше подходят для свежевыжатого сока, а в каких дольках могут встречаться косточки. Фермеры рекомендуют москвичам и проверенные рецепты блюд и сладостей с цитрусовыми.

Например, для приготовления конфитюров, варенья и джемов идеально подойдут сорта "Черноморский", "Краснодарский" и "Князь Владимир", поскольку они обладают плотной мякотью и сладким вкусом. А для свежих салатов лучше всего выбирать мандарины сортов "Солнечный", "Академический" или "Миллениум". Они прекрасно сочетаются с зеленью и орехами, добавляя блюду яркий акцент. Для выпечки самыми подходящими считаются сорта "Краснодарский", "Карлик" и "Сухумский", так как хорошо держат форму при запекании и придают еде насыщенный, выразительный вкус.

Еще можно порадовать близких баночкой самодельного мандаринового варенья. Готовится оно легко: нужно взять мандарины, лимонный сок или немного цедры лимона или апельсина, небольшое количество сахара и любимые специи по вкусу (гвоздика, корица, имбирь). Закинуть фрукты в сахарный сироп, поварить пять минут – и ароматное лакомство готово.

Сотрудники ярмарок отмечают: с наступлением зимы спрос на эти солнечные плоды становятся выше, ведь мандарины – это не только традиционное украшение новогоднего стола, но и кладезь витаминов, которые особенно необходимы в это время года.