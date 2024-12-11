Пример настоящего мужества: какие экспонаты представлены в Музее героизма на ВДНХ

Пример настоящего мужества: какие экспонаты представлены в Музее героизма на ВДНХ
Фото: mos.ru
Современные технологии позволяют сделать посещение музея ярким и запоминающимся

Увидеть примеры настоящего мужества со времен Древней Руси до сегодняшних дней можно в первом в России Музее героизма, который разместился в отреставрированном павильоне №59 "Зерно" на ВДНХ. Среди экспонатов музея - различные виды наград, которых были удостоены герои Советского Союза и России, запоминающиеся арт-объекты и мультимедийное наполнение.

Войдя в музей, посетители попадают в Зал славы. Здесь демонстрируется фильм по сценарию знаменитого российского писателя Сергея Лукьяненко. Перед зрителями на огромном круговом экране оживает история: вещий Олег, прибивающий щит к вратам Царьграда, мирное воссоединение Крыма с Россией, строительство Крымского моста, подвиги участников специальной военной операции.

Здесь же можно увидеть арт-объект под названием "Сердце героя". Это символ истинного самопожертвования, способности совершить подвиг во имя великих целей, во благо других людей. Кроме того, в витринах Зала славы представлены различные виды наград: ордена, медали и иные знаки отличия времен СССР и России, а также личные награды, например медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова и медаль "За отвагу" Александра Коца.

В музее оборудовано более 200 мультимедийных поверхностей и экранов. Пространство поделено на семь функциональных зон. В каждой из них размещены LED-экраны разного размера с фото и текстовой информацией о героях, интерактивные экспонаты и инсталляции. Так, здесь можно увидеть мультимедийные зеркало и окно, изображения в котором меняются в зависимости от времени года и суток, а также книгу, фиджитал-стол с колбами, в которых размещены увеличенные копии смертельно опасных вирусов, настольную лампу, подсвечивающую изобретения отечественных ученых на стеллаже.

Основная экспозиция состоит из трех тематических разделов: "Становление героя", "Путь воина" и "Подвиг". "Становление героя" – это красочный рассказ об идеалах литературы и культуры, истории и современности. "Путь воина" посвящен подвигам бойцов войск специального назначения и повествует об уникальных боевых операциях под водой, в горах и небе, включая бескислородные восхождения по маршрутам повышенной категории сложности, а также групповой парашютный прыжок с нижней границы стратосферы за полярным кругом. "Подвиг" раскрывает феномен отважного поступка, которые совершают не только воины, но и врачи, волонтеры, деятели культуры, ученые.

Вход в музей свободный. Для посещения организованной группой необходимо оставить заявку на сайте. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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