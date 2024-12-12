Проверка газового оборудования в квартирах в 2025 году пройдет по графику

Москвичи обязаны обеспечить безопасную работу газовой плиты и других устройств у себя дома

В столице держат на строгом контроле все вопросы, связанные с безопасным обеспечением москвичей бытовым газом и корректной работой устройств потребления. Специалисты ежегодно проводят проверки всего газифицированного жилого фонда – а это примерно 1,8 миллиона квартир, оборудованных газовыми плитами. Все нарушения, выявленные в ходе проверок, оперативно устраняют, а с жителями проводят детальный инструктаж и выдают памятки.

Москвичи обязаны допускать сотрудников Мосгаза в квартиру для проверки. График планового техобслуживания газового оборудования в жилых домах на 2025 год уже опубликован. Узнать точную дату визита специалиста можно в специальном сервисе на сайте Мосгаза или с помощью телеграм-бота. Кроме того, информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования конкретного дома размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

Необходимо помнить, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после чего изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, поэтому необходима их замена. При выборе газовой плиты следует обращать внимание, чтобы она обязательно была оборудована системой газ-контроля, которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке неожиданно погасло. Ответственность за содержание плиты в надлежащем состоянии и за замену газового оборудования лежит на собственнике или нанимателе жилого помещения.

Важный момент: специалисты газового хозяйства столицы не берут деньги за оказанные услуги и не проводят дополнительных платных работ. Штатных сотрудников Мосгаза можно отличить по форме темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Когда проверяющий звонит в дверь, рекомендуется сначала попросить предъявить рабочее удостоверение – на нем должна быть голограмма.