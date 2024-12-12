На столичных ярмарках стартует акция "Подвешенный мандарин"

Мероприятие продлится до Нового года

В Москве стартует благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Она пройдет на столичных ярмарках с 15 по 31 декабря. Цитрусовые будут собирать на 58 площадках, расположенных в разных районах города, а затем передадут тем, кто особенно нуждается во внимании и заботе: подопечным благотворительных фондов и жителям приграничных регионов России.

Благотворительная акция "Подвешенный мандарин" проводится на московских ярмарках уже в четвертый раз. Ее смысл соответствует итальянской традиции caffe sospeso – что в переводе означает "подвешенный", а по сути "предоплаченный кофе" для тех, кто в настоящий момент не может позволить себе его купить.

Павильоны московских межрегиональных ярмарок, где пройдет акция, расположены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах. Они оснащены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения в любое время года. Строгий контроль за качеством продукции позволяет посетителям быть уверенными, что на прилавках все свежее и хорошее.

Принять участие в акции можно, в частности, по адресам: Семеновская площадь (владение 4), Челябинская улица (владение 15), Чоботовская улица (владение 1), улица Раменки (владение 3), Мичуринский проспект (Олимпийская Деревня, владение 4), Матвеевская улица (владение 2), Яблоневая аллея (между корпусами 317а и 313б), Кварцевая улица (дом 2, корпус 3), улица Академика Лисицына (владение 13), улица Нижняя Масловка (владение 2), проезд Березовой Рощи (напротив владения 2), сквер на улице Чичерина и по многим другим адресам.

Помимо межрегиональных ярмарок, в акции принимают участие некоторые ярмарки выходного дня в столице, в том числе расположенные по адресам: улица 1905 года (владение 4), около станции метро "Спортивная", пересечение Коровинского шоссе и Ангарской улицы, Старый Петровско-Разумовский проезд (владение 1/23), улица Лескова (владение 14), улица Яблочкова (владение 19г), Снежная улица (владение 18) и других площадках.