Карнавал на катке и новогодний квиз: "Зима в Москве" приглашает горожан на активные мероприятия

Организатором выступает проект "Молодежь Москвы"

Проект "Зима в Москве" приглашает столичную молодежь на интересные и активные мероприятия, в ходе которых можно будет проявить творческие способности, смекалку и эрудицию.

В субботу, 21 декабря, всех любителей катания на коньках ждут на ВДНХ. Там с 17:00 до 21:00 состоится конкурс-карнавал "Сне-гу-роч-ка!" Участникам будет предложено создать оригинальный и запоминающийся образ одного из сказочных новогодних персонажей: Снегурочки, Деда Мороза, Снеговика или других тематических героев. Авторы лучших костюмов получат памятные призы и подарки.

Для воплощения образов можно будет принести свой карнавальный костюм, а можно прямо на катке получить карнавальные маски, кокошники Снегурочки, шапки Деда Мороза. Кроме конкурса, посетители смогут посмотреть выступление молодых артистов, послушать танцевальный диджей-сет с новогодними треками и поучаствовать в квесте, посвященном зимней тематике.

А в понедельник, 23 декабря, молодых москвичей приглашают присоединиться к новогоднему квизу про нашу столицу. Он состоится в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" по адресу: Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8. Участники смогут проверить свои знания и ответить на вопросы о праздничном оформлении города, новогодних фильмах, блюдах и традициях. Всего подготовлено пять категорий заданий, в каждом из которых будет по пять вопросов. По результатам квиза определятся три лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов. Они будут награждены памятными новогодними призами. Регистрация на событие открыта на портале "Молодежь Москвы".

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Зима в Москве" – главного события сезона, объединившего все главные зимние мероприятия столицы. С 1 декабря до 28 февраля москвичи и туристы смогут покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, согреться чаем с ароматными плюшками, подарить подарки участникам СВО и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Атмосфера зимних традиций распространится по всей Москве - всего будет открыто свыше 1,9 тысячи площадок во всех районах города.