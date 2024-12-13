В Москве организуют новогоднюю благотворительную ярмарку

Горожан и гостей столицы ждут на Стромынке 14 и 15 декабря

Новый год – время добра и волшебства. Стать новогодним волшебником и подарить радость тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании, может каждый посетитель благотворительных мероприятий, которых в эти предпраздничные дни много проводится в Москве. Так, в выходные 14 и 15 декабря москвичей и гостей столицы приглашают на благотворительную ярмарку "Новый год. Предвкушение". Она организована в поддержку инклюзивных мастерских, где работают люди с особенностями здоровья. Более 20 столичных некоммерческих организаций (НКО) помогут горожанам подготовиться к празднику благодаря социальному маркетплейсу "Москва – добрый город".

Ярмарка пройдет в рамках проекта "Открытая кухня" автономной некоммерческой организации (АНО) "Школа профессий". Она готовит людей с инвалидностью к работе в сфере питания. Мероприятие состоится 14 и 15 декабря с 12:00 до 19:00 по адресу: улица Стромынка, дом 13. Вход с улицы Короленко. Необходима предварительная регистрация.

Посетителей ждет насыщенная программа. На мастер-классах они научатся делать новогодние украшения, в том числе праздничные венки, которыми можно украсить входную дверь, попробуют свои силы в создании дизайнерской бумаги, сделают бонбоньерку – винтажную коробочку для сладостей, бижутерии или небольших сувениров.

Помимо этого, сотрудники и волонтеры московских НКО научат всех желающих плетению в стиле макраме, работе с мозаикой, изготовлению линогравюры и многому другому, что поможет создать новогоднюю атмосферу. Кроме того, такие изделия станут отличным подарком для друзей и близких.

Посетители также смогут принять участие сразу в нескольких кулинарных мастер-классах, а также в ароматной чайной церемонии. Дополнят программу выступление хора, показ мод, организованный лабораторией апсайкла, и благотворительный своп. А для маленьких гостей организаторы подготовили интересные истории, сказки и загадки.

Полную программу мероприятия можно посмотреть в телеграм-канале проекта "Открытая кухня" АНО "Школа профессий".