В Москве украсили поликлиники и больницы к Новому году

Центры "Мои документы" подготовили праздничную программу для посетителей

Москва готова к Новому году. В городе стартовал масштабный проект "Зима в Москве", объединивший все главные сезонные развлечения. Улицы, площади, парки украшают 4,5 тысячи световых декоративных конструкций, в разных местах города установлены более тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами. Принарядились к празднику кафе и торговые центры, салоны красоты и общественный транспорт – новогоднее настроение царит повсюду. А еще впервые в этом году в преддверии праздника в столице украсили детские и взрослые поликлиники, а также больницы, центры "Мои документы" и дворцы бракосочетания.

Праздничная иллюминация будет поднимать настроение пациентам и посетителям Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Взрослые и детские поликлиники во всех районах города приобрели сказочный вид благодаря экспозициям с пряничными домиками, новогодними шарами и нарядными елками.

Центры "Мои документы" подготовили праздничную программу для москвичей. Гостей ждут мастер-классы по изготовлению новогодних композиций, елочных игрушек, рисованию картин на холсте и эпоксидной смолой, по созданию фотографии радужки глаза и многие другие занятия.

В самых популярных среди москвичей и гостей столицы местах - в ЦУМе, площади Ильинские Ворота, Неглинной улице, в Центральном детском магазине, на Тверском бульваре и Смоленской площади – установлены "добрые елки". На каждой из них можно прочесть теплые пожелания на будущий год.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое продлится до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, стать участником соревнований. Праздничная атмосфера распространится по всему городу - будет открыто более 1,9 тысячи площадок.