В Москве украсили поликлиники и больницы к Новому году

В Москве украсили поликлиники и больницы к Новому году
Фото: mos.ru
Центры "Мои документы" подготовили праздничную программу для посетителей

Москва готова к Новому году.  В городе стартовал масштабный проект "Зима в Москве", объединивший все главные сезонные развлечения. Улицы, площади, парки украшают 4,5 тысячи световых декоративных конструкций, в разных местах города установлены более тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами. Принарядились к празднику кафе и торговые центры, салоны красоты и общественный транспорт – новогоднее настроение царит повсюду. А еще впервые в этом году в преддверии праздника в столице украсили детские и взрослые поликлиники, а также больницы, центры "Мои документы" и дворцы бракосочетания.

Праздничная иллюминация будет поднимать настроение пациентам и посетителям Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Взрослые и детские поликлиники во всех районах города приобрели сказочный вид благодаря экспозициям с пряничными домиками, новогодними шарами и нарядными елками.

Центры "Мои документы" подготовили праздничную программу для москвичей. Гостей ждут мастер-классы по изготовлению новогодних композиций, елочных игрушек, рисованию картин на холсте и эпоксидной смолой, по созданию фотографии радужки глаза и многие другие занятия.

В самых популярных среди москвичей и гостей столицы местах - в ЦУМе, площади Ильинские Ворота, Неглинной улице, в Центральном детском магазине, на Тверском бульваре и Смоленской площади – установлены "добрые елки". На каждой из них можно прочесть теплые пожелания на будущий год.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое продлится до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, стать участником соревнований. Праздничная атмосфера распространится по всему городу - будет открыто более 1,9 тысячи площадок.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Россия послала Западу и Украине "страшное послание"

В последний раз подобное происходило перед началом СВО

Россия выставила жесткое требование к НАТО по Украине

Российская сторона указала, что Западу верить нельзя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей