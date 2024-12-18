На Манежной площади установили елку "Путешествия в Рождество"

Пушистая красавица украшена в стиле советских "Голубых огоньков"

На Манежной площади в центре столицы в рамках проекта "Зима в Москве" установили 23-метровую настоящую елку. Дерево, лишь немного уступающее по высоте главной ели в Кремле, привезли из Тверской области. Его нарядили игрушками и гирляндами, стилизованными под советские новогодние украшения.

Для оформления пушистой красавицы на Манежной площади использовали 10 тысяч метров световых гирлянд и пять тысяч игрушек. На ветвях красуются разноцветные шары, сосульки, снежинки, звездочки, забавные мишки и деревянные лошадки, расписанные вручную. Развешивать игрушки и гирлянды на высоте помогали специальные бригады альпинистов.

По замыслу декораторов, оформление елки отсылает к воспоминаниям старшего поколения о "Голубом огоньке" – любимой музыкально-развлекательной новогодней программы жителей нашей страны с 60х годов прошлого века. В дизайне гигантской елки нашли отражение семейные традиции прежних лет. Игрушки из детства напомнят многим то время, когда вся семья собиралась у экранов телевизоров за просмотром любимой телепередачи.

Елка на Манежной площади сразу оказалась в центре внимания. Жители и гости столицы с удовольствием фотографируются в самом сердце Москвы, любуются праздничным украшением города, участвуют в мастер-классах и смотрят выступления артистов на фестивале "Путешествие в Рождество".

Манежная площадь является одной из постоянных площадок традиционного городского фестиваля "Путешествие в Рождество". В этом году он начался 14 декабря и продлится до 12 января в рамках проекта "Зима в Москве". Более 30 площадок по всей столице станут местом встреч, веселых игр, мастер-классов, спортивных состязаний и активного отдыха на льду. Все это будет происходить в декорациях новогодних советских кинолент и мультфильмов и в окружении популярных персонажей – Шурика, Дяди Федора, Нади, Ипполита и Жени Лукашина, а также героев фильмов "Чародеи", "Карнавальная ночь", "Двенадцать месяцев" и других. Елочные украшения, праздничная выпечка, спектакли и концерты создадут теплую и уютную атмосферу.