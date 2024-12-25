Площадки "Лекторий ВДНХ" и "Арт-лаборатория ВДНХ" в 2024 году посетили 40 тысяч человек

В наступающем году организаторы проекта представят новую насыщенную культурно-образовательную программу

Участниками проектов "Лекторий ВДНХ" и "Арт-лаборатория ВДНХ" в 2024 году стали почти 40 тысяч человек. Они посетили более 500 мероприятий на научные, культурные, искусствоведческие и прочие темы, побывали на лекциях, концертах, дискуссиях, спектаклях, узнали много нового и поделились собственным мнением. В наступающем сезоне действие проектов будет продолжено.

Самыми популярными лекциями стали "А был ли Шекспир?" писателя Евгения Жаринова, "Теория относительности для чайников" физика Дмитрия Побединского, "Поиски жизни и разума во Вселенной" астронома Владимир Сурдина, "Гравитация – главная сила. От упавшей чашки до черных дыр" физика-математика Алексея Семихатова, "Агрессия в древности" антрополога Станислава Дробышевского и "Кофе: взгляд токсиколога" доктора Алексея Водовозова.

Для "Арт-лаборатории ВДНХ" специально создали театральные спецпроекты и иммерсивные спектакли. Яркими событиями года стали постановки артистов Большого театра, выпускников ведущих театральных вузов России, а также мастерских и театров, среди которых "Мастерская Дмитрия Брусникина", Театр наций, Студия театрального искусства Сергея Женовача.

В павильоне "Рабочий и колхозница" с успехом прошел цикл лекций "Музыка на вершине культуры". Речь шла о наиболее значимых явлениях на рубеже XIX–XX веков, когда музыка стала полновластным действующим лицом общего историко-культурного процесса. Слушатели могли узнать о самых известных произведениях, созданных в разное время.

Кроме того, интерес москвичей вызвали тематический цикл "Анна Ахматова – 135 лет", серия мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения композитора Михаила Глинки, а также разнообразные события в часть 460-летия со дня рождения английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

Ярким акцентом стал седьмой сезон проекта "Музыка на крыше". На панорамной площадке у подножия монумента "Рабочий и колхозница" гости могли увидеть выступления известных исполнителей в разных жанрах – от джаза и классики до фольклорной и электронной музыки. Концерты посетили более четырех тысяч человек.

В 2025 году гостей главной выставки страны ждет не менее интересная и насыщенная культурно-образовательная программа. В нее будут включены лекции, творческие встречи, фестивали, мастер-классы, концерты, спектакли и пленэры. Основные площадки проекта – павильон "Рабочий и колхозница", а также лектории музеев ВДНХ.