Икра из лисичек: рецепт простой и вкусной заготовки на зиму

Икра из лисичек: рецепт простой и вкусной заготовки на зиму
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Закуска отлично подходит к таким гарнирам, как макароны, рис и картофель

Икра из лисичек – это та закуска, которая разнообразит ваше меню. Многие хозяйки советуют выбрать именно эти грибы, потому что в них нет червей и отсутствуют токсины.

"Утро.ру" рассказывает, как приготовить оригинальную заготовку на зиму. 

Ингредиенты

  • 1 кг лисичек
  • 1 крупная морковь
  • полстакана растительного масла
  • 1,5 ч. л. соли
  • щепотка черного перца
  • 2 средние луковицы


Приготовление

Срежьте нижнюю часть ножек у лисичек. Тщательно промойте грибы.

Пропустите лисички через мясорубку или блендер. Переложите грибную массу в глубокую кастрюлю. Добавьте 50 мл подсолнечного масла.

Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на плиту. Тушите в течение часа на медленном огне. Периодически перемешивайте массу, чтобы грибы не подгорели.

Измельчите морковь с помощью терки. Лук нарежьте тонкими перьями. Обжарьте ингредиенты на подсолнечном масле до золотистого цвета.

По прошествии часа добавьте к лисичкам смесь из обжаренных овощей, а также соль и черный перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты и тушите их около 20 минут.

После разложите икру по заранее подготовленным банкам и закупорьте крышки. Переверните банки и накройте их теплым одеялом.

Икра из лисичек готова. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом маринованных опят. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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