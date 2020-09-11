Хрустящую закуску можно подать на стол с луком и растительным маслом

Квашеная капуста – популярное советское блюдо, которое отлично сочетается с вареным картофелем, мясом и салатами. Сделать же заготовку можно заранее, а в нужный момент соленые овощи, вкус которых напоминает бочковые, останется лишь подать к столу. Рецепт классической квашеной капусты – в материале "Утро.ру".

Ингредиенты: капуста – 1 кг, соль – 25 г, морковь.

Пошаговый рецепт приготовления капусты с морковью в банке:

Капусту необходимо тонко нашинковать, а затем перемешать ее с солью и натертой морковью. Затем перекладываем овощи в большую емкость или сразу распределяем по стеклянным банкам.

Капусту с морковью нужно плотно утрамбовать и придавить чем-нибудь тяжелым, чтобы овощи пустили сок. В таком виде оставляем будущую закуску на два дня, пока она не начнет бродить.

Затем необходимо открыть банки с капустой, чтобы вышли газы. Оставляем емкости еще на несколько дней при комнатной температуре. Когда овощи будут готовы, перекладываем их в другую банку и убираем в холодильник.

Подавать квашеную капусту лучше всего с луком и растительным маслом. Также к закуске можно добавить свежую зелень и специи по вкусу. Приятного аппетита!

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