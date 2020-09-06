Турша по-армянски: рецепт квашеных овощей с чесноком на зиму

Закуску можно хранить в холодильнике до шести месяцев

Приготовленная турша по-армянски всегда порадует домочадцев и гостей: квашеные овощи и стручковой фасолью с невероятным ароматом и чесноком – одно из самых лучших блюд на столе осенью, когда все заготовки уже завершены.

Ингредиенты

Для приготовления турши по-армянски потребуется стручковая фасоль – 500 граммов, четыре штуки болгарского перца, 500 граммов цветной капусты, одна морковь, одна головка чеснока, два острых перца, один литр воды, 50 граммов соли, столовая ложка сахара, 5-8 горошков душистого перца и два лавровых листа.

Способ приготовления

1. Приготовьте овощи

Промойте все плоды, очистите от лишних семян болгарский перец. Обрежьте стручки фасоли с обеих сторон, прокипятите их в течение нескольких минут и промойте в дуршлаге.

Цветную капусту необходимо разобрать на соцветия и проварить в кипятке четыре минуты. Морковь нужно мелко натереть, а чеснок – разрезать на плоские дольки. Острый перец нарежьте кольцами, болгарский – полосками. Перемешайте в одной миске фасоль, морковь, болгарский и острый перцы с чесноком. Также добавьте туда цветную капусту.

2. Приготовьте рассол

Для этого потребуется прокипятить воду, добавив туда специи и сахар с солью. После закипания выключайте. Рассол должен остынуть до комнатной температуры. Залейте им перемешанные овощи. Оставьте кваситься в тепле на три дня.

3. Положите заготовку в холодильник

Овощи должны приобрести кислинку. Переложите туршу в банку, закройте крышкой и уберите в холодильник. Закуску, кстати, можно сразу подать к столу. Заготовка хранится в холодильнике до полугода.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом кабачков в горчичном маринаде.

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