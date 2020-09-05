Хранить такую закрутку лучше в прохладном месте

В сентябре, когда сезон заготовок уже подходит к концу, всегда хочется приготовить что-то необычное и разнообразить привычные закрутки. Подходящим вариантом станут кабачки, маринованные специальном горчичном маринаде.

Ингредиенты: 1 кг. молодых кабачков, 700 мл. воды, 80 мл. уксуса, 4 лавровых листа, 5 гр. горчицы, 5 зубчиков чеснока, соль – чуть меньше 1 чайной ложки, сахар – чайная ложка, перец – по вкусу.

Приготовление

Для начала следует взять молодые кабачки и тщательно их вымыть. Если вы решили брать плоды более позднего урожая, их следует очистить от кожуры.

На следующем этапе овощи необходимо нарезать крупной соломкой. Нарезанные кабачки нужно разложить по банкам, которые следует предварительно простерилизовать.

В каждую банку стоит добавить чеснок, лавровый лист и перец горошком.

Далее следует наполнить кастрюлю водой, размешать в ней 5 граммов горчицы, добавить девятипроцентный уксус, соль и сахар. Получившийся маринад нужно довести до кипения, а после этого залить им овощи.

На последнем этапе необходимо наполнить большую кастрюлю водой, застелить дно кухонным полотенцем и наполнить ее водой так, чтобы она доходила до "плечиков" банки. Стерилизовать нужно в течение 15 минут. После этого банки следует закатать и оставить отдыхать в перевернутом состоянии на сутки.

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