Кабачки "Тещин язык": рецепт острых овощей на зиму

Кабачки "Тещин язык": рецепт острых овощей на зиму
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пикантность закуске придаст горький перец

Хозяйки часто делают заготовки из кабачков на зиму. Долго хранящиеся закуски в холодное время года становятся отличным дополнением к различным блюдам. "Утро.ру" предлагает приготовить острые кабачки "Тещин язык".

Ингредиенты

  • 3 кг кабачков
  • 3 кг помидоров
  • 5 шт. сладких перцев
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 – 2 шт. острого свежего перца
  • 250 мл растительного масла
  • 100 мл 6%-го или 9%-го уксуса
  • 7 ч. л. сахара
  • 6 ч. л. соли

Приготовление

Тщательно помойте все овощи. Нарежьте помидоры дольками, а сладкий перец – полукольцами. Перец предварительно очистите от семян.

Пропустите овощи через мясорубку. Перелейте полученную смесь в кастрюлю.

Очистите кабачки от кожуры. Нарежьте их в форме язычков.

Очистите чеснок и измельчите его. Нарежьте острый перец кольцами и удалите все семена.

Поставьте кастрюлю со смесью из помидоров и сладкого перца на плиту. Доведите до кипения. После этого закиньте кабачки. Добавьте растительное масло, соль и сахар. Варите в течение получаса.

В овощную смесь добавьте еще измельченный чеснок и острый перец. Сверху налейте уксус. Вливайте его постепенно, постоянно пробуя закуску на вкус. Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите смесь до кипения.

Разложите закуску по заранее подготовленным банкам. Закупорьте крышки.

Кабачки "Тещин язык" готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом кабачковой икры с майонезом.

Анастасия ГОРЮНОВА

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