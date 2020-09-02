Пикантность закуске придаст горький перец

Хозяйки часто делают заготовки из кабачков на зиму. Долго хранящиеся закуски в холодное время года становятся отличным дополнением к различным блюдам. "Утро.ру" предлагает приготовить острые кабачки "Тещин язык".

Ингредиенты

3 кг кабачков

3 кг помидоров

5 шт. сладких перцев

4 зубчика чеснока

1 – 2 шт. острого свежего перца

250 мл растительного масла

100 мл 6%-го или 9%-го уксуса

7 ч. л. сахара

6 ч. л. соли

Приготовление

Тщательно помойте все овощи. Нарежьте помидоры дольками, а сладкий перец – полукольцами. Перец предварительно очистите от семян.

Пропустите овощи через мясорубку. Перелейте полученную смесь в кастрюлю.

Очистите кабачки от кожуры. Нарежьте их в форме язычков.

Очистите чеснок и измельчите его. Нарежьте острый перец кольцами и удалите все семена.

Поставьте кастрюлю со смесью из помидоров и сладкого перца на плиту. Доведите до кипения. После этого закиньте кабачки. Добавьте растительное масло, соль и сахар. Варите в течение получаса.

В овощную смесь добавьте еще измельченный чеснок и острый перец. Сверху налейте уксус. Вливайте его постепенно, постоянно пробуя закуску на вкус. Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите смесь до кипения.

Разложите закуску по заранее подготовленным банкам. Закупорьте крышки.

Кабачки "Тещин язык" готовы. Приятного аппетита!

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