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Хозяйки часто делают заготовки из кабачков на зиму. Долго хранящиеся закуски в холодное время года становятся отличным дополнением к различным блюдам. "Утро.ру" предлагает приготовить острые кабачки "Тещин язык".
Ингредиенты
Приготовление
Тщательно помойте все овощи. Нарежьте помидоры дольками, а сладкий перец – полукольцами. Перец предварительно очистите от семян.
Пропустите овощи через мясорубку. Перелейте полученную смесь в кастрюлю.
Очистите кабачки от кожуры. Нарежьте их в форме язычков.
Очистите чеснок и измельчите его. Нарежьте острый перец кольцами и удалите все семена.
Поставьте кастрюлю со смесью из помидоров и сладкого перца на плиту. Доведите до кипения. После этого закиньте кабачки. Добавьте растительное масло, соль и сахар. Варите в течение получаса.
В овощную смесь добавьте еще измельченный чеснок и острый перец. Сверху налейте уксус. Вливайте его постепенно, постоянно пробуя закуску на вкус. Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите смесь до кипения.
Разложите закуску по заранее подготовленным банкам. Закупорьте крышки.
Кабачки "Тещин язык" готовы. Приятного аппетита!
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