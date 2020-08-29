Кабачковая икра с майонезом: рецепт овощной заготовки на зиму

Особое сочетание ингредиентов придает блюду нежный сливочный вкус

Кабачки с майонезом и специями – еще один способ разнообразить любимую многими закуску. Для консервации овощной икры по этому рецепту не понадобится уксус, а сочетание молодых кабачков с майонезом придаст заготовке на зиму неповторимый сливочный вкус. Пошаговый способ приготовления кабачковой икры – в материале "Утро.ру".

Ингредиенты: кабачки – 3 кг, репчатый лук – 500 г, томатная паста – 250 г, майонез – 250 г, растительное масло – 150 мл, соль – 2 ст. л., сахар – 100 г, черный перец – 0,5 ч. л., лавровый лист – 2 шт.

Рецепт кабачковой икры с майонезом:

Сперва необходимо очистить кабачки от кожуры и семян, а затем пропустить их вместе с луком через мясорубку. Добавляем в смесь майонез, томатную пасту, растительное масло и оставляем на медленном огне на 1 час.

Далее для приготовления кабачковой икры засыпаем специи, кладем лавровый лист и варим еще столько же. Тем временем стерилизуем банки, чтобы закрутка не "взорвалась".

Кабачки с томатной пастой и майонезом почти готовы. Вытаскиваем лавровый лист и раскладываем закуску по банкам. Когда заготовка остынет, убираем ее в прохладное место.

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт острой икры из кабачков и баклажанов.

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