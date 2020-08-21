Закуска придется по вкусу многим ценителям этого блюда

Август – то время, когда хозяйки активно занимаются заготовками на зиму. Существует множество интересных и разнообразных рецептов того, что можно приготовить своими руками. Одним из таких является рецепт икры из кабачков и баклажанов.

Ингредиенты: 1,5 кг баклажанов, 1,5 кг кабачков, 1 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 3 моркови, 4 луковицы, соль и чеснок по вкусу.

Приготовление кабачковой икры

Тщательно вымойте овощи. Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте их кружками. Переложите баклажаны в глубокую миску и обильно засыпьте солью. Это избавит овощи от горечи.

Почистите морковь, чеснок, лук и перец, последние нарежьте крупными дольками.

Удалите сердцевину у помидоров. Очистите кабачки от кожуры и избавьтесь от семечек. Порежьте на кусочки. Возьмите терку и приступите к измельчению кабачков, лука и моркови.

Смойте соль с баклажанов. Поместите их в мясорубку вместе с перцем и помидорами. Переложите овощи в кастрюлю с водой и поставьте на плиту.

Дождитесь закипания воды. После этого сбавьте огонь и варите в течение двух часов. За 15 минут до того, как икра приготовится, добавьте в кастрюлю измельченный чеснок. Тщательно перемешайте.

Разложите икру по заранее приготовленным банкам и закупорьте крышками. Оберните банки пледом и оставьте до их полного остывания. Затем переставьте банки в прохладное сухое место.

Если вы желаете хранить закуску при комнатной температуре, сделайте следующее: поместите только что закатанные банки с икрой в кастрюлю с кипятком. На дно посудины положите кухонное полотенце. Стерилизуйте в течение 20 минут. Теперь икра сможет храниться в обычных условиях.

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