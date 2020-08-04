Кабачковая икра с томатной пастой: рецепт овощной заготовки на зиму

Кабачковая икра с томатной пастой: рецепт овощной заготовки на зиму
Фото: pixabay.com
Популярное блюдо можно приготовить без добавления уксуса

Кабачковая икра – простая и любимая многими закуска, которая отлично сочетается практически с любым блюдом. Существует множество рецептов овощной закрутки на зиму, в том числе с томатной пастой. Как приготовить икру из молодых кабачков – в материале "Утро.ру".

Ингредиенты: кабачки – 3 кг, морковь – 4 шт., лук – 4 шт., томатная паста – 350 г, растительное масло – 150 мл, сахар – 1 ст. л., соль – 1 ст. л., молотый перец – 0,5 ч. л., чеснок, уксус – 3 ст. ложки.

Пошаговый рецепт приготовления кабачковой икры

Сначала необходимо подготовить все продукты для закрутки: овощи тщательно промыть, а банки и крышки простерилизовать. Кабачки и лук очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками.

Затем натираем морковь и мелко рубим чеснок – понадобится приблизительно 7 зубчиков. Лук и морковь обжариваем на растительном масле в глубокой сковороде или казане, и через 5 мин добавляем туда кабачки, томатную пасту, чеснок и специи.

Овощную смесь тушим на среднем огне в течение 45 минут, а затем измельчаем в блендере. Доводим икру из кабачков до кипения и вливаем в полученную массу уксус, но можно обойтись и без него.

Выкладываем кабачковую икру в банки, закатываем и накрываем, пока закуска на зиму не остынет.

Икра из кабачков с томатной пастой и чесноком готова!

Ранее "Утро.ру" рассказало, как вырастить богатый урожай кабачков в огороде.

Карина СИРАЗОВА

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