Почему не надо рвать кусты на зиму: сохраняем урожайность помидоров на следующий год
Практически каждый дачник занимается выращиванием томатов. К осени садоводы убирают кусты, забывая о важном: помидоры – многолетние растения. Поэтому при использовании правильного укрытия можно рассчитывать на хороший урожай на следующий год.
Для этого плоды в конце лета собирают, удаляют попорченную листву и побеги, а также срезают несколько кустов. Все посадки обрабатываются бордоской жидкостью – она сдерживает рост патогенной флоры, которая может распространиться на грядах. Останутся лишь здоровые плоды, среди них могут оказаться и те, на которых нет листьев.
Как укрыть помидоры
Перед заморозками кусты пригибаются к земле. Сверху их необходимо засыпать опилками и расположить дуги так, чтобы можно было накрыть полиэтиленом. У кустов нужно разложить отпугиватели от грызунов – они могут изрядно попортить ваш урожай. А получившийся парник укройте сеном.
Весной укрытие необходимо снять. Если оно было использовано правильно, то томаты переживут любой мороз – здоровые саженцы вам гарантированы. Постепенно их необходимо приучать к солнечному свету. Сверху насыпьте плодородный грунт. К середине весеннего сезона у саженцев появятся новые ветви – они и должны дать плоды.
Как вырастить томаты в теплице
Для этого перенесите на осенний сезон теплицу – можно не прикладывать лишних усилий для весенней рассады. Но в таких случаях используются лишь стебли и ветви старых помидоров. Они быстро пускают корни и показывают хороший рост. Если это сделать в конце лета, то в сентябре у саженцев будут сильные, развитые корни.
С таких кустов можно собрать зимние помидоры. А еще из таких отростков получаются весенние саженцы, которые закладывают в открытый грунт, обходясь без привычной всем рассады. В таком случае можно получить способное выдерживать холода растения – на протяжении многих сезонов оно будет давать плоды.
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