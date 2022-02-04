"Кремлевская травка": раскрыт секрет долголетия партийной элиты СССР

"Кремлевская травка": раскрыт секрет долголетия партийной элиты СССР
Фото: depositphotos.com
продолжениеПодготовка к новому сезону: что сажать в феврале
Лекарственное растение до сих пор ценится за свои свойства

В Японии довольно популярен картофель – в Стране восходящего солнца существует довольно много сортов этой культуры. Помимо привычных россиянам клубней, там сажают и батат с ямсом. И последний обладает массой полезных свойств, за что полюбился даже некоторым советским партийным руководителям.

Ямс местные жители называют по-разному. Не менее  распространенный вариант – "нагаимо". Этот сорт относится к клубням диоскореи, которая успешно растет и на российских землях. У нас, правда, она занесена в Красную книгу.

Диоскорея чрезвычайно сложна в своем составе, но по той же причине весьма полезна: пожилые японцы используют ее в качестве средства для улучшения зрения, памяти, слуха и омолодения кожи. За это растение стали называть "корнем молодости". В ее составе – сапонины и гликозиды, снижающие уровень холестерина. При включении плодов растения в рацион из организма выводятся токсины, накапливаемые в печени и сосудах.

Агрономия, как известно, получила широкое развитие в советские годы. Ученые тогда обратили внимание на свойства японской диоскореи, указав, что она не только снижает холестерин, но при этом не вызывает побочной реакции. И уникальное растение внесли в фармакопею Советского Союза уже на официальном уровне. 

Как пишет автор дзен-канала "Япония глазами одного гайджина", в середине пролшлого столетия один из подвидов диоскореи использовала партийная элита в Кремле – потому в народе растение прозвали "кремлевской травкой". Ведь она получила популярность у многих членов Центрального комитета партии.

С виду японский картофель не сильно похож на наши клубни – более вытянутый по форме, хотя практически соответствует по вкусу. Однако более горьковат – поэтому плоды этого лекарственного растения предварительно обдают кипятком, а затем отваривают.

Источник: Дзен-канал "Япония глазами одного гайджина" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей