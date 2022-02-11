Лайфхаки для приготовления идеальных блинов

Лайфхаки для приготовления идеальных блинов
Фото: pixabay.com
Простые советы сделают блюдо еще вкуснее

Впереди Масленица, а это значит, что главным украшением стола станут ароматные румяные блины. Чтобы знакомое всем с детства блюдо стало еще вкуснее, необходимо применить несколько простых секретов. 

Прежде всего, нужно правильно приготовить тесто. Муку обязательно стоит просеять. Дело в том, что так продукт насыщается воздухом, и тесто за счет этого становится пышнее. Все ингредиенты должны быть теплыми, поэтому заранее достаньте из холодильника яйца и молоко. Чтобы избежать комочков, сначала необходимо перемешать все жидкие ингредиенты, и лишь потом добавлять муку. В конце для большей эластичности теста не забудьте добавить в него растительное масло. Говоря о консистенции теста, оно должно походить на жидкую сметану, то есть быть средней густоты. 

Далее – процесс выпекания. Лучше всего готовить блины на чугунной сковороде. Данный материал нагревается равномерно, и благодаря этому блинчики лучше пропекаются. Перед приготовлением сковороду нужно смазать небольшим количеством масла, лучше растительного. Здесь главное не переборщить, чтобы блины не были жирными. Важно также учитывать количество теста. Блинчики получатся более тонкими, если использовать половник. Тесто необходимо наливать в середину сковороды, а затем наклонять ее по кругу, чтобы оно равномерно растеклось. Важный момент – сковорода должна быть раскаленной, чтобы избежать блинов комом.  А переворачивать блинчики лучше деревянной лопаткой, чтобы они не порвались. 

Ранее "Утро" писало о том, какие ингредиенты нельзя класть в блины. 

Марина ДИАНОВА
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