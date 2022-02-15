Удобно и просто: рецепт домашних блинов "в бутылке"

Удобно и просто: рецепт домашних блинов "в бутылке"
Фото: pixabay.com
Тесто получается отменным

Лайфхаки по использованию пластика в хозяйстве просто неисчерпаемы. Чего только не придумают люди – оказывается, простая бутылка может стать незаменимым помощником для приготовления вкусного завтрака. Кое-кто умудрился найти приспособление предмету в качестве посуды и средства для сохранности маникюра.

На этот раз предлагаем вам ознакомиться с необычным рецептом блинов, тесто для которых мы будем месить в бутылке. Блины получаются такими же вкусными, как и при обычном приготовлении. С ключевым отличием – готовить в бутылке тесто не в пример удобнее. Очень хороший метод для выпекания тонких блинов.

Ингредиенты

  • 600 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 10 столовых ложек муки (с горочкой);
  • 3 столовых ложки растительного масла;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1/2 чайной ложки соли.

Способ приготовления

Вставляем в бутылку воронку, через которую нужно добавить просеянную муку – чтобы не липла к стенкам. Туда добавляем соль с сахаром. И туда же необходимо отправить заранее взбитые яйца. Затем вливаем масло. 

Теперь переходим к самому ответственному моменту: закручиваем бутылку крышкой и тщатетельно встряхиваем в течение нескольких минут. Прилагайте усилия до тех пор, пока не получится однородное тесто без лишних комков.

Далее нужно разогреть сковороду и смазать ее стенки с дном небольшим количеством масла. Выливаем наше "бутылочное" тесто и запекаем блины – стандартным способом, до подрумянивания на обеих сторонах. И скорее подаем к столу! Золотистые и горячие блинчики можно есть и с вареньем, и со сметаной.

Ранее "Утро" делилось рецептом омлета пуляр на завтрак.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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