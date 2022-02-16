Домочадцы придут в восторг от нежного и ароматного теста

Тонкие блины, по слухам, оказались в нашей стране еще пару веков назад, "перекочевав" из Европы. Многие любят пышные и толстые блины, однако найдется и немало людей, которые желают отведать чего-то более изысканного. Плюс тонких блинов – в них уместится практически любая начинка. Рассказываем, как приготовить тонкие блины на кислом молоке.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 граммов молока

2 яйца

3 столовые ложки сахара

Соль – по вкусу

30 граммов растительного масла

200 граммов муки

Пищевая сода.

Способ приготовления

Муку нужно просеять через сито несколько раз, чтобы она приобрела нужную консистенцию. Затем возьмите высокую чашу, чтобы не разбрызгать тесто при смешивании. Туда добавьте яйца, соль и сахар, масло и кислое молоко.

Насыпаем муку и щепотку соды. Хорошо перемешиваем до жидкого состояния.

Затем разогреваем блинную сковороду. Наливаем на раскаленную поверхность немного теста и равномерно, тонким слоем, распределяем по ней. Обжарка – на среднем огне, до золотистого состояния.

Готовые блины складываем аккуратной стопкой и накрываем крышкой, чтобы не высохли. Подаем с любой начинкой – джем, сметана или сгущенка. Приятного аппетита!

Кстати, многие спрашивают, говоря о рецепте, нужно ли добавлять соду. В пресное тесто не нужно добавлять никакие разрыхлители. Суть в самой консистенции теста, за счет которой утончается слой. А дырочки получаются из-за хорошо прогретой сковороды. Но это уже можно считать нюансом для адептов домашней кулинарии – пока можно смело пробовать без серьезных оценок. А потом все получится.

Ранее мы делились рецептом домашних блинов "в бутылке".