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Вроде бы каждая хозяйка соблюдает основные приемы в приготовлении блинов: огонь, тесто, масло и хорошее настроение. А блины все никак не послушаются и все время начинают подгорать. Разбираемся в основных ошибках.
Все внимание на сковороду
Лучшая поверхность – чугун и керамика и низким бортиком, чтобы можно было удобно поддевать и переворачивать блинчики. Идеально ровное дно, а также толстые стенки.
Правило первой дымки
Чтобы не испортился ни один блин, нужно хорошо разогреть сковороду – поначалу дно всегда остается сухим. Лишь прогретую поверхность нужно позднее смазать маслом и подождать до первой "дымки" – это обязательное условие.
Много масла не бывает
Вкусный блин – хорошо смазанный маслом при выпекании. Если не хотите добавлять масло в блины, то добавьте в тесто. Без масла у вас ничего не получится. И прилипание – вполне закономерный результат. Грамотные люди смачивают кисточку и смазывают ей сковородку.
Муки – ровно столько, сколько нужно для блинов
В противном случае тесто окажется жидким и будет с трудом отделяться от разгоряченной поверхности. Домочадцам же придется завтракать угольками из паровозной печки. Перевернуть такой блин просто невозможно. А обилие муки превращает блины в оладья. Вкусно, конечно, но мы готовим блины.
Много сахара
Приторный сладкий вкус – это точно лишнее. Ведь блины – это не десерт. Достаточно меда или варенья, чтобы их подсластить.
Много яиц
Если переборщить с яйцами, получатся хрустящие вафли – белок придает эластичность и плотность массы. Так что соблюдайте меру.
Ранее "Утро" делилось рецептом домашних блинов "в бутылке".
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