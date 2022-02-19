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Если вы следите за фигурой, но жить не можете без сладкого, рецепт торта из бананов и какао без добавления муки и сахара придется вам по вкусу. Десерт получается нежным и очень вкусным, а приготовление займет буквально 20 минут, так как коржи выпекаются в микроволновке.
1 спелый банан,
2 столовые ложки какао,
1 куриное яйцо,
180 г творога, не зернового,
1 столовая ложка натурального йогурта,
Половина чайной ложки разрыхлителя,
Сахарозаменитель по вкусу,
8-9 штук грецких орехов,
2 столовые ложки кокосовой стружки.
Прежде всего, необходимо размять вилкой банан, чтобы он достиг консистенции пюре. Добавить к нему какао, яйцо, разрыхлитель и сахарозаменитель. Количество последнего ингредиента выбирать в зависимости от того, насколько сладким должен получиться десерт. Все продукты перемешать, перелить в глубокую форму, которая подойдет для микроволновой печи, и поставить туда тесто на 3-4 минуты.
Далее нужно приготовить крем. Для этого творог необходимо смешать с йогуртом и сахарозаменителем.
Когда бисквит будет готов, разрезать его на две части, промазать один корж кремом, сверху выложить второй и его промазать оставшимся кремом сверху и по бокам. Орехи нужно измельчить и посыпать ими сверху торт вместе с кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на несколько часов, чтобы коржи пропитались кремом.
Ранее "Утро" делилось рецептом домашнего бисквита.
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