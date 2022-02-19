Десерт готовится буквально за 20 минут без духовки

Если вы следите за фигурой, но жить не можете без сладкого, рецепт торта из бананов и какао без добавления муки и сахара придется вам по вкусу. Десерт получается нежным и очень вкусным, а приготовление займет буквально 20 минут, так как коржи выпекаются в микроволновке.

Ингредиенты:

1 спелый банан,

2 столовые ложки какао,

1 куриное яйцо,

180 г творога, не зернового,

1 столовая ложка натурального йогурта,

Половина чайной ложки разрыхлителя,

Сахарозаменитель по вкусу,

8-9 штук грецких орехов,

2 столовые ложки кокосовой стружки.

Приготовление:

Прежде всего, необходимо размять вилкой банан, чтобы он достиг консистенции пюре. Добавить к нему какао, яйцо, разрыхлитель и сахарозаменитель. Количество последнего ингредиента выбирать в зависимости от того, насколько сладким должен получиться десерт. Все продукты перемешать, перелить в глубокую форму, которая подойдет для микроволновой печи, и поставить туда тесто на 3-4 минуты.

Далее нужно приготовить крем. Для этого творог необходимо смешать с йогуртом и сахарозаменителем.

Когда бисквит будет готов, разрезать его на две части, промазать один корж кремом, сверху выложить второй и его промазать оставшимся кремом сверху и по бокам. Орехи нужно измельчить и посыпать ими сверху торт вместе с кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на несколько часов, чтобы коржи пропитались кремом.

Ранее "Утро" делилось рецептом домашнего бисквита.