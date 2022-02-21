Порадуйте родных вкусным угощением на Масленицу

Если вы не хотите использовать яйца при приготовлении блинов, "Утро" предлагает подходящий рецепт.

Продукты:

Пшеничная мука – 300 гр.;

Сахар-песок – 2 ст. л.;

Соль;

Молоко – пол-литра;

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Как испечь блины без яиц:

В большой миске объедините сухие ингредиенты: муку, соль и сахар. Перемешайте тщательно венчиком.

Молоко комнатной температуры влейте тонкой струйкой в сухую смесь, перемешайте.

В конце добавьте растительное масло и дайте постоять в тепле около получаса.

Выпекайте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета. Чтобы тесто не прилипало, периодически смазывайте ее маслом.

Подавать угощение можно с разнообразными джемами и сиропами, фруктами и несладкими начинками.

Ранее мы рассказывали, какие ингредиенты нельзя класть в блины. Подробнее – в нашем материале.

Кстати, смешивать ингредиенты в миске вовсе не обязательно. Делимся лайфхаком, как испечь блины с помощью бутылки.