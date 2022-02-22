Угощение на 23 февраля: рецепт салата "Шерлок"

Угощение на 23 февраля: рецепт салата "Шерлок"
Фото: depositphotos.com
Блюдо станет главным украшением праздничного стола

Если вы хотите удивить гостей вкусным блюдом с красивой подачей, обязательно приготовьте салат "Шерлок". В него входят привычные всем ингредиенты, но благодаря интересным сочетаниям продуктов все будут просто в восторге и обязательно попросят у вас рецепт. 

Ингредиенты:

250 гр. куриного филе,

1 куриное яйцо,

180 гр. маринованных шампиньонов,

1 красная луковица, 

50 гр. грецких орехов, 

1 столовая ложка майонеза, 

1 столовая ложка растительного масла, 

Соль и перец по вкусу.

Приготовление: 

Прежде всего необходимо отварить куриное филе. Чтобы оно получилось нежным, нужно варить его около 20-30 минут, а после оставить мясо в бульоне, пока оно полностью не остынет. После этого его необходимо нарезать мелкими кубиками. 

Далее нужно отварить яйцо вкрутую и натереть на терке. Затем добавить его в миску к курице. Луковицу очистить от шелухи и мелко нарезать кубиками. 

Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить на ней лук в течение нескольких минут до золотистого цвета. После этого добавить лук в миску к курице с яйцами. 

Затем нужно нарезать шампиньоны и грецкие орехи и добавить их к остальным ингредиентам. Положить в салат майонез, соль, перец и перемешать. Украсить салат сверху остатком мелконарезанных грецких орехов, по желанию добавить зелень. 

Ранее "Утро" делилось рецептом курицы в сметанном соусе. 

Марина ДИАНОВА
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