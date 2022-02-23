Старинное белорусское угощение придется по вкусу даже гурманам

Это очень сытный и калорийный вариант обеда, который позволит надолго забыть о чувстве голода. Тем, кто следит за фигурой, вместо заправки можно использовать легкую сметану.



Ингредиенты

Для теста:

Картофель -10 штук.

Лук репчатый -1 штука.

Мука пшеничная - 3 столовые ложки.

Соль – 1 чайная ложка.

Яйцо - 1 штука.





Для начинки:

Лук репчатый - 1 штука.

Овощная приправа -1 чайная ложка.

Соль и перец по вкусу.

Мясо свинины - 500 граммов.





Для заправки:

Лук репчатый - 1 штука

Сало соленое - 70 граммов

Способ приготовления

Для приготовления начинки мясо нарезаем на небольшие кусочки, а луковицу разрезаем на 4 части.

Пропускаем мясо и лук через мясорубку. В фарш добавляем овощную приправу, соль и перец, и хорошо вымешиваем его.

Для теста очищаем картофель и натираем его на мелкой терке вместе с луковицей. Это позволит картофелю сохранить цвет и не потемнеть.

Полученную массу выкладываем на дуршлаг с марлей, отжимаем сок и даем ему отстояться. Сливаем воду и выкладываем тертый картофель в глубокую миску. Добавляем к нему крахмал, муку, яйцо и соль. Хорошо перемешиваем.

Для клецек делим тесто на кусочки по 70 грамм и формируем из них лепешки. В середину кладем начинку, соединяем края и придаем клецкам круглую форму. Полученные шарики по одному опускаем в кипящую подсоленную воду и варим около 30 минут на небольшом огне.

Для заправки измельчаем лук, а сало нарезаем кубиками. Вытапливаем жир на сковороде до румяного цвета и обжариваем в нем лук. В заправку по вкусу можно добавить жирную сметану.

Клецки подаем на разогретом блюде и поливаем горячим жиром с кусочками сала и луком. Можно украсить блюдо измельченной зеленью.

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