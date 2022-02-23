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Это очень сытный и калорийный вариант обеда, который позволит надолго забыть о чувстве голода. Тем, кто следит за фигурой, вместо заправки можно использовать легкую сметану.
Для теста:
Для начинки:
Для заправки:
Для приготовления начинки мясо нарезаем на небольшие кусочки, а луковицу разрезаем на 4 части.
Пропускаем мясо и лук через мясорубку. В фарш добавляем овощную приправу, соль и перец, и хорошо вымешиваем его.
Для теста очищаем картофель и натираем его на мелкой терке вместе с луковицей. Это позволит картофелю сохранить цвет и не потемнеть.
Полученную массу выкладываем на дуршлаг с марлей, отжимаем сок и даем ему отстояться. Сливаем воду и выкладываем тертый картофель в глубокую миску. Добавляем к нему крахмал, муку, яйцо и соль. Хорошо перемешиваем.
Для клецек делим тесто на кусочки по 70 грамм и формируем из них лепешки. В середину кладем начинку, соединяем края и придаем клецкам круглую форму. Полученные шарики по одному опускаем в кипящую подсоленную воду и варим около 30 минут на небольшом огне.
Для заправки измельчаем лук, а сало нарезаем кубиками. Вытапливаем жир на сковороде до румяного цвета и обжариваем в нем лук. В заправку по вкусу можно добавить жирную сметану.
Клецки подаем на разогретом блюде и поливаем горячим жиром с кусочками сала и луком. Можно украсить блюдо измельченной зеленью.
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